港聞

港聞二

下一篇 上一篇

城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常

【明報專訊】警方昨晨在城門水塘檢獲59支化學品，當中包括高腐蝕性的強酸及強鹼，初步調查後稱不排除部分化學品是較早前在中大衝突期間報稱被偷走，懷疑有「不法之徒」用以製作燃燒彈或鏹水彈。中大對事件不予置評。警方曾就事件通知水務署，該署發言人昨晚表示水質未見異常。

市民聞異味報警

昨晨11時18分，警方接獲市民報案，稱在城門路聞到異味。消防及警方接報前往調查，在城門水塘4號燒烤場對開山坡，發現大量化學品散落在山坡各處，部分仍未開封。警方及消防之後將所有化學品分類，當中包括濃硫酸（Concentrated Sulphuric Acid）、濃硝酸（Concentrated Nitric Acid）、辛酸（Octanoic Acid）、乙腈（Acetonitrile）及俗稱「哥士的」的氫氧化鈉（Sodium Hydroxide）等。警方毒品調查科探員接手調查，消防亦有在場協助。

毒品調查科行動組總督察譚子偉稱，昨日聯同機動部隊、鑑證科及消防員到上址搜索後檢獲化學品，有關行動由「情報主導」。譚稱化學品散落在山坡各處，部分隱藏在草叢及枯草堆之中。行動中警方共檢取59支、合共137公升化學品，涉及約20種化學品，部分為高腐蝕性，初步調查後不排除部分為較早前中大衝突期間，在校園實驗室被盜之化學品。警方會向中大作進一步調查，以確認化學品是否與中大有關。

警斥放山坡不負責任

憂小童接觸化學品

警方指「不法之徒」可能以化學品製作汽油彈、燃燒彈及鏹水彈等武器，而將化學品放在市民容易接觸的公眾地方行為「極不負責任」，路過行山人士及小童接觸化學品後果不堪設想，會繼續調查。

11月中，中大、城大及理大等大學校園內外先後爆發衝突，之後3校均報稱校內實驗室有化學品及危險品不翼而飛，當中城大先後報案最少3次、理大兩次、中大亦就此最少報案一次。其中中大內有逾10公斤硫酸及約80公斤硝酸，及2至3公升己烷被盜。

警方昨稱化學品未見泄漏，發現化學品位置與水塘亦有一段距離，但已就事件知會水務署。水務署發言人稱，昨派員到城門水塘及在該處供應原水的荃灣濾水廠視察及抽取水樣本，化驗結果顯示水質無異常。

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」
中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」
家長學生憂過關遭扣 國情團變本地環保營
家長學生憂過關遭扣 國情團變本地環保營
開初中通識220校 8間下年停辦或改名
開初中通識220校 8間下年停辦或改名
民陣周日港島遊行獲批 4個月首次
民陣周日港島遊行獲批 4個月首次
海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客
海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客
學者：檢獲酸鹼與燃彈無關
學者：檢獲酸鹼與燃彈無關
建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首
建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首
10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審
10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審
三罷爭執 教師商人判守行為
三罷爭執 教師商人判守行為
清路障遭私了男子上央視：香港哪方面沒民主？
清路障遭私了男子上央視：香港哪方面沒民主？
范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見
范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見
倡設專組研公營醫療持續性
倡設專組研公營醫療持續性
廚師謀創業 聖誕墟市試水溫
廚師謀創業 聖誕墟市試水溫
隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒
隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒
Amina藏毒判感化
Amina藏毒判感化
法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交
法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交
增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母
增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母
公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」
公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」
長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過
長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過
何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥
何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥
第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能
第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能
Uber網約的士中介：平台可吸新血
Uber網約的士中介：平台可吸新血
善心人捐器官救三命 1歲B女換肝已清醒
善心人捐器官救三命 1歲B女換肝已清醒
政治及管治學院朱兆麟：易帥看時機 忌拖泥帶水
政治及管治學院朱兆麟：易帥看時機 忌拖泥帶水
灣區交流不能逼 交出成績勝硬銷
灣區交流不能逼 交出成績勝硬銷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球最具影響力人物 港示威者上榜
【Emily】全球最具影響力人物 港示威者上榜
【Emily】文宣讚警 央視被指偷圖亂作
【Emily】文宣讚警 央視被指偷圖亂作
【Emily】區議員聯署反主教山醫院 管浩鳴唔答住
【Emily】區議員聯署反主教山醫院 管浩鳴唔答住
【Emily】提長者保暖 林太吸嬲嬲
【Emily】提長者保暖 林太吸嬲嬲
【Emily】立會紀念品推聖誕新年優惠
【Emily】立會紀念品推聖誕新年優惠
【Emily】拆禮物日中午有日偏食睇
【Emily】拆禮物日中午有日偏食睇