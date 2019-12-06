城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常

市民聞異味報警

昨晨11時18分，警方接獲市民報案，稱在城門路聞到異味。消防及警方接報前往調查，在城門水塘4號燒烤場對開山坡，發現大量化學品散落在山坡各處，部分仍未開封。警方及消防之後將所有化學品分類，當中包括濃硫酸（Concentrated Sulphuric Acid）、濃硝酸（Concentrated Nitric Acid）、辛酸（Octanoic Acid）、乙腈（Acetonitrile）及俗稱「哥士的」的氫氧化鈉（Sodium Hydroxide）等。警方毒品調查科探員接手調查，消防亦有在場協助。

毒品調查科行動組總督察譚子偉稱，昨日聯同機動部隊、鑑證科及消防員到上址搜索後檢獲化學品，有關行動由「情報主導」。譚稱化學品散落在山坡各處，部分隱藏在草叢及枯草堆之中。行動中警方共檢取59支、合共137公升化學品，涉及約20種化學品，部分為高腐蝕性，初步調查後不排除部分為較早前中大衝突期間，在校園實驗室被盜之化學品。警方會向中大作進一步調查，以確認化學品是否與中大有關。

警斥放山坡不負責任

憂小童接觸化學品

警方指「不法之徒」可能以化學品製作汽油彈、燃燒彈及鏹水彈等武器，而將化學品放在市民容易接觸的公眾地方行為「極不負責任」，路過行山人士及小童接觸化學品後果不堪設想，會繼續調查。

11月中，中大、城大及理大等大學校園內外先後爆發衝突，之後3校均報稱校內實驗室有化學品及危險品不翼而飛，當中城大先後報案最少3次、理大兩次、中大亦就此最少報案一次。其中中大內有逾10公斤硫酸及約80公斤硝酸，及2至3公升己烷被盜。

警方昨稱化學品未見泄漏，發現化學品位置與水塘亦有一段距離，但已就事件知會水務署。水務署發言人稱，昨派員到城門水塘及在該處供應原水的荃灣濾水廠視察及抽取水樣本，化驗結果顯示水質無異常。

明報記者

（反修例風暴）