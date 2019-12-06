海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客

姚思榮：12月訪港客料跌三成

根據旅發局數字，今年7至10月有1520萬人次旅客來港，按年跌31%，其中10月跌幅擴大至43.7%。姚思榮估計，11月訪港旅客數字跌幅應與10月差不多，12月情况雖看似較平靜，但仍不時有衝突。他說聖誕是旅遊旺季，但目前酒店聖誕預訂率僅得兩三成，往年同期有四至五成。

姚又稱，「景點的本地客通常佔整體約三至四成，要穩住，對景點而言，門打開便要做生意，但如何增加收入？唯有寄望本地客。以減價或開新景點招徠」。他又說，旅遊市道完全復蘇需時，「現在只是寄望跌幅別太大，可以捱得不那麼辛苦」。

本地客升12% 海洋公園：不足彌補跌幅

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，過去5個月海外及內地自由行遊客入園人數跌六成，儘管本地客升12%，不足彌補跌幅。公園宣布12月20日推出新機動遊戲「狂野龍捲風」，以水龍捲做設計背景，風車式旋轉巨型鋼臂配合自轉式座椅，以3個不同角度極速旋轉，令遊人恍如置身水龍捲中。

另外，12月7日至明年1月5日，海洋公園推出港人限定的「孖住冬日優惠」，兩名成人同行只需700元，兩名小童則為350元。吳守堅又表示，對聖誕人流預計持正面態度。

去年財政預算案建議撥款3.1億元，支持海洋公園發展旅遊項目，園方當時表示撥款將發展夜間立體投射水上光影表演。公園昨公布，明年1月將推出全新夜間娛樂體驗「光影盛夜」，主打以原創音樂、大型光雕投影及演員演出的大型匯演「光影頌」，以及光雕表演「光影都會」，盼成夜間新蒲點。

昂坪360吸家庭客 小童來回30元

昂坪360昨亦宣布，聖誕將與卡通人物We Bare Bears合作，並由昨日起至明年1月5日推出小童30元來回纜車門票優惠。昂坪市集亦將設全港首個We Bare Bears「至熊打卡館」。

香港迪士尼樂園昨回覆本報查詢時稱，一直密切留意市場情况，不時推出多項門票、酒店、餐飲優惠以吸引更多賓客到訪。

（反修例風暴）