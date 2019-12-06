民陣周日港島遊行獲批 4個月首次

下周日民陣遊行於下午3時在銅鑼灣維園中央草坪起步，終點為中環遮打道行人專用區，不反對通知書時間至晚上10時。維園草坪集會時間則由中午12時至傍晚6時。

警指出現暴力會叫停 岑子杰籲警克制

警方在不反對通知書指出，一旦集會地點、遊行路線或附近範圍有可能出現混亂或暴力事件，威脅公眾安全秩序或破壞社會安寧時，警方在有需要時會阻止、停止或解散遊行集會。警方要求民陣安排至少200名糾察，呼籲參與者避免使用尖銳物品作示威用途。

「和理非不是投票就算 會堅持」

民陣召集人岑子杰相信遊行會和平，有可能重演6月9日及6月12日遊行場面。他認為今次要向特首林鄭月娥與外界展示「和理非不是投咗票就算，仍然會堅持」，即使區議會選舉結束，公民運動仍會繼續。

對於警方稱若遊行集會出現暴力事件，有需要時會停止遊行，岑子杰說警方擁有權力太大，可臨時取消不反對通知書，他呼籲警方克制，勿挑釁市民。至於會否呼籲勇武派在遊行後勿使用暴力，他說：「毋須特別呼籲，大家各有打算，但民陣一定會確保大家出到嚟，返到去。」

上次遊行獲批為7‧21

對上一次民陣遊行獲發不反對通知書已是7月21日，之後的8月18日、8月31日、9月15日、10月1日、10月20日遊行申請均遭警方反對，其中8月18日僅維園集會獲批，最終演變為「流水式集會」。

明報記者

（反修例風暴）