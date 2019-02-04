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開初中通識220校 8間下年停辦或改名

【明報專訊】反修例風波下，通識教育科惹爭議，教育局今年9月強調，學校於初中提早教通識教育屬揠苗助長，又稱初中要避用「通識教育」科名免惹誤會。據新出版的中學概覽，今學年共220所中學開辦初中通識課程，當中最少8間中學不再於2020/21學年開辦初中通識課程，或為科目改名。有學校稱不希望教育局和家長誤會，承認新課目內容雖與原通識課程相若，亦會改名；有學校則維持原有科名，明年繼續開辦。

有稱「改錯名」 有響應教局呼籲

不再於2020/21開辦初中通識課程的8所學校中，有6所把通識教育改為生活與社會科（見表）。南屯門官立中學明年將初中通識分拆為地理及生活與社會科。校長陳耀明稱該通識課程內容與高中通識並不一樣，所授內容是閱讀地圖、歷史知識和經濟等，「其實係改錯名」，下學年轉由「專科專教」，如閱讀地圖的部分交由地理科教授，令原本「不倫不類」的課程變得有成效。

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學明年亦把初中的通識課程改為生活與社會科，校長伍德基稱近日氣氛下，為免家長和教育局誤會，不想被指稱該校「揠苗助長」，因而響應教育局的呼籲，把科目改為生活與社會。他又說，原來的初中通識內容分為生活與社會科和思考方法，不與高中通識掛鈎，故更改科名。

中學校長會主席、香港管理專業協會羅桂祥中學校長鄧振強指出，該校也計劃明年初中通識課程改名，該校現時通識課程包含基本法教育和思辨技巧，未來或會改名「校本課程」，內容上沒太大改動。他又稱，部分學校早前已提交中學概覽資料，其後教育局才提出學校初中不宜使用通識教育科名，加上近日各校忙碌於其他事，或因而未有為意改名一事。

續開學校：改名加重負擔

鳳溪廖萬石堂中學在概覽列出2020/21學年仍會開辦初中通識課程。校長范志文稱該校的通識科把生活與社會科結合通識技巧，如中一課程會談及政府架構和經濟發展，當中涉及數據分析和漫畫詮釋等通識科技巧，他認為更改課程名字會加重行政工作和人手負擔，包括要特意設立多一個科目主任，而課程內容本身沒誤導成分，對學生有益，故不會更改。

相關字詞﹕教育局 中學校長會 通識

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