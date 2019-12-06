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中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」

【明報專訊】中央領導人及特首林鄭月娥近日表明要加強香港青少年的憲法和《基本法》教育。現時中學課程也有涉獵基本法知識，而家校會最新出版的《中學概覽2019/20》顯示，最少12間中學把基本法教育列為「關鍵項目的發展」，即年度重點規劃之一，如名校喇沙書院列明「將基本法納入正規課程」，有中學則辦全校基本法常識比賽、整合課程等。不過，多間傳統愛國學校在中學概覽中對基本法、國情教育等項目隻字未提。

中一選校程序展開，家庭與學校合作事宜委員會出版《中學概覽》，為家長提供中學資訊，資料由學校填報。概覽要求學校簡介年度「關鍵項目的發展」，本報統計，最少有12間學校將基本法教育列為重點。有中學解釋，教導學生認識基本法及國情，不等於強迫學生愛國。

中學校長會主席鄧振強說，早於2017年《中學教育課程指引》，教育局已把基本法教育納入課程規劃，各校亦逐步落實中，只是落實過程有差異。至於需否加強基本法教育，視乎下一階段課程檢討。

獅子會：學生需了解「小憲法」 認近期或反彈

葵青獅子會中學在概覽列明推動基本法及國情教育，該校一直有辦升國旗等活動。校長林日豐表示，反修例運動下，知道談基本法教育會成熱門話題，但「教育歸教育」，不應牽涉政治，也不評論政府指明要加強對基本法教育的說法。林校長說，基本法是香港的「小憲法」，學生也要明白小憲法與國家憲法關係，就如美國中學生也要學習國家憲法。他說教師可透過班主任課，按教育局提供等不同教材教導一些法律概念，而不會逐條條文細讀解釋。他強調，國情教育不是「洗腦教育」，笑言「現時的年輕人不是可以讓你洗腦！ 」

林日豐又稱，近期社會氣氛下，或有些學生會對國情活動有情緒反彈，學校要花時間跟學生輔導，例如解釋奏國歌安排，不止代表對國家的認知，也代表學習尊重別人及禮貌。

基朗：國情教育非愛國教育 毋須認同官方

元朗中華基督教會基朗中學提出初中加入基本法課程，通識科主任梁汝恒說，近年主要透過課程及活動推動基本法及公民教育，並因響應教育局呼籲加強基本法教育，故把相關項目放在概覽關鍵項目。中一生活與社會科會教導公民權利和義務，涉及基本法第三章；中二學習市民和政府的關係，便是基本法第四、五章內容。他舉例，課程講述政府如何理財，什麼是量入為出，其實便是基本法教育。活動方面，梁汝恒稱該校隔年舉辦基本法知識比賽，班主任也有在課堂辦基本法知識測試活動。

梁汝恒強調，學校提供的是「國情教育」，並非「愛國教育」，例如近年學校周會談國慶、國情，不會是歌功頌德，會介紹中國各方面發展，同時探討內地問題如農村發展等。「是否一定要buy（認同）官方的一套？學生守法原則一定要學習，但對事物如何判斷，要學生自己思考。」梁說通識教育本質，不應灌輸答案。

愛國校未提 教聯：或做開國情教育無為意

翻閱《中學概覽》，福建中學、福建中學（小西灣）、 香港教育工作者聯會黃楚標中學等多間愛國學校，反而無提及基本法或國情教育。教聯會會長、香港教育工作者聯會黃楚標中學校監黃均瑜說，學校一向做開國情教育，如每月也有升國旗等活動，或因如此無為意概覽未有相關資料，他相信家長選校時會清楚學校背景及宗旨。黃認為憲法或基本法教育，主要是讓學生明白香港是中國不可分離的部分，而非要學生逐一條文死記硬背。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國情教育 基本法教育 憲法教育 中學概覽2019/20

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