【Emily】素人促民動改革 增參選空間減撞區

黃大仙區議員譚香文、尖沙嘴西落選人簡浩明、北區盛福落選人呂智恆等開記者會，批評民主動力喺部分地區協調出現問題，導致反抗陣營內耗、部分由建制派候選人漁人得利，要求民主動力全盤改革，包括重組執委會成員產生方式、引入更多獨立及素人加入、公開協調機制等。

簡浩明就喺facebook發帖，話好早已接觸民主動力召集人趙家賢，表示有意參選，希望參與協調，等佢可以早日開始地區工作，但不獲理會。佢質疑點解其後由陳嘉朗出戰尖沙嘴西，係咪排斥同路人，又指陳自稱泛民唯一推薦候選人，有誤導選民、不公義情况。

趙家賢就向Emily表示，今次已盡力做好協調工作，例如紅磡灣、馬鞍山市中心等地區都有做初選，已盡最大努力處理撞區；佢承認民主動力受協調機制制約，兩年前曾開會討論小選區初選機制，但有政黨組織有保留，故未能實行改革倡議。佢話清楚知道現時機制未能有效回應急速發展嘅公民社會，需要改革，會稍後做，亦會誠意聆聽多個持份者嘅意見，並呼籲有規模嘅政黨尊重公民社會。