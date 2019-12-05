【Emily】伍淑清批教局脫節未推國教

伍淑清接受中國環球電視網（CGTN）訪問，以英語答問，佢形容香港深受西方影響，年輕人亦常要求有改變，佢哋會認為如果唔參與其中，就不能改變社會及喺香港有話語權。佢形容香港嘅教育局由1997年起已經非常脫節，「未意識到香港變成中國嘅特區」，形容由幼稚園開始就應教導學生，香港係中國嘅一部分，教授國歌、做好愛國教育。

話家長要知道點樣正確養育仔女

伍淑清又話，教育局無意推廣國民教育，部分教科書、教師都反中，而年輕人同中國人身分有距離，只認為自己係香港人；指呢批年輕人嘅父母過去未捱過，亦無接受較準確嘅國民教育。佢又提到香港嘅家長，話佢哋對認識中國、北京並唔配合，只關注要畀仔女最好嘅嘢。雖然伍淑清早前話「不會再浪費時間去跟他們（年輕人）講什麼」，但佢今次訪問都建議父母要知道如何有效、正確地養育仔女，又話因為學生受社交媒體影響，政府、中央都要知道點樣能夠有效地與港人溝通。