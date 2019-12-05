非屬9類受保護身分 facebook不刪「黑警」「曱甴」

舉報數量不影響移除否

過去數月，不時有人在社交平台上發表「示威者是曱甴」、「警察是狗」、「黑警」等言論，有人質疑內容違反facebook社群守則中「仇恨言論」一項而舉報，惟類似言論仍頻繁地出現。

Harari解釋，上述言論一般情况下皆通過facebook審查，主要原因是「警察」和「示威者」不屬facebook 9項受保護身分範疇，包括︰種族、民族、國籍、宗教、性取向、種姓（caste，印度等國的社會階層制度）、性別、性別認同、嚴重疾病或殘障，「警察是一個職業，示威者亦不屬於9個身分範疇中，我們不會因為言論冒犯就移除」。

全球1.5萬名內容審查員

Harari說，facebook全球有1.5萬名內容審查員，以同一個標準審視所有舉報，以確保一致。一般情况下，每個檢舉會於24小時內處理，若違反社群守則，會先移除用戶內容，而若該用戶持續發表違規內容，會暫停有關用戶發文；若內容干犯法律，亦會交法律部門處理。

AI審查假帳戶自殺97%準

除了人手審查，facebook亦應用人工智能技術（AI）輔助。Harari說，AI有效偵測假帳戶、垃圾內容、裸體和性活動、暴力、自殺相關等內容，成功率逾97%。

不過，在仇恨言論、欺凌和騷擾方面，AI難以篩檢，仍依賴人手舉報。他解釋，有關內容或涉及現實事情，有時表面看來正常的內容亦可以是欺凌說話，例如「你好靚仔」有可能是譏諷，這些情况需要人手舉報及解釋，若發現違規，團隊亦會馬上移除。

Harari說，facebook重視保護兒童及弱勢，任何涉及兒童的投訴，即使帖文沒有違反社群守則，亦可能會先移除，以減低可能出問題的風險。

而針對公眾人物如政治家、名人、網絡紅人等，facebook則會容許更多批判，但此舉亦不代表用戶可肆無忌憚地恐嚇、影響其人身安全等。

明報記者