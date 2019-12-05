研究：冰毒排尿費力嚴重過K仔

近年冰毒成港常濫用毒品

最新一期《香港醫學雜誌》刊登中大醫學院外科學系就濫用冰毒和K仔對泌尿系統影響的研究。研究團隊指出，冰毒濫用問題在亞洲日益嚴重，自2015年起，冰毒在香港已取代K仔成為最常濫用的危害精神毒品，2017年有25.9%濫藥者有接觸安非他命類精神科藥物。雖然已知冰毒會造成心理和神經系統影響，但未有文獻詳細記錄冰毒在泌尿科影響，團隊於2016至2018年期間，分析38名泌尿系統失調新症患者資料，分別是23名吸食K仔和15名吸食冰毒者。

研究發現，38名病人中71.1%有尿頻，無論吸K仔還是冰毒，尿頻都是最常見症狀，兩者尿頻比例在統計學上無差別。冰毒吸食者出現排尿費力問題較普遍，有26.7%人出現此症狀，K仔吸食者則只有4.3%。43.5%吸食K仔者有排尿困難，冰毒吸食者則只有6.7%；K仔吸食者有26.1%有髖部痛楚，冰毒吸食者則只有6.7%。但研究指出，整體而言，兩組人的泌尿儲存及排尿症狀沒有統計顯著差異。

研究認為，濫用冰毒可引致泌尿系統失調，與濫用K仔一樣可出現尿液儲存功能問題，因此會出現尿頻。但與濫用K仔相比，吸食冰毒引起排尿困難或髖部痛楚較小。