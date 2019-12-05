路口沒燈號 貨車撞斃電動輪椅翁

事發昨午1時許，一輛5.5噸密斗貨車沿天瑞路快線往天湖路行駛，至天水圍官立小學對開時，撞向一名坐着電動輪椅過馬路的69歲姓李男子，他被撞飛拋出輪椅，倒臥約2米外行車線，重創昏迷。救護人員到場，將傷者送往天水圍醫院治理，惟搶救後證實不治。

現場地面留下一灘血迹，電動輪椅卡在貨車左前輪。警方初步調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕26歲姓黎男司機。現場消息稱，肇禍位置交通燈損毁，事發時未恢復運作。橙柱上貼有「壞燈」及提醒行人小心過路告示。

本港過去亦曾發生涉及電動輪椅奪命車禍。2014年9月，不良於行63歲男子乘坐電動輪椅，於油麻地咸美頓街近砵蘭街路口過馬路時，在慢線兩輛私家車之間「攝車罅」到快線，其間一輛東行客貨車疑收掣不及撞倒輪椅，男子被拋出跌到3米外，頭部着地重創昏迷，留醫5日後終告不治。

根據醫管局《電動輪椅的安全使用及出外須知》，電動輪椅較手動輪椅重，衝力較大，一旦發生意外，對用者或旁人造成的傷害亦較大。《須知》建議，使用者可繫上安全帶，預防意外滑出；若使用者的平衡力較弱，亦可加上胸帶或肩帶。