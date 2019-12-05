當選前兩被捕 洪駿軒：不仇警盼改革制度

自嘲經驗豐 助支援被捕者安撫家屬

洪駿軒10月1日及11月11日分別以「普通襲擊」及「公眾地方行為不檢」被捕，兩案至今仍未提堂，須於本月30日再次報到。他說若月尾報到時警方無提檢控，會考慮「踢保」。按規定，區議員若被判處逾3個月或以上監禁，有可能喪失議員資格，洪認為自己清白，不太擔心被檢控。

被捕兩次，洪駿軒自嘲「經驗豐富」，反而可以過來人身分幫忙安撫被捕者家屬，「會有街坊或朋友來問我（被捕後）程序如何、警署內是怎樣、要等多久，這些都可以答到」。當選後，他期望有公職身分擔任更大角色，陪伴家屬到警署查問，亦會繼續在警民衝突現場調停，認為這是區議員職責，已有心理準備可能因而被捕。

解散警隊未必有用 限制警權更重要

洪駿軒11月11日於apm被捕時，曾稱警員使用過分武力令他多處受傷，他說傷勢較其他抗爭者「小巫見大巫」。「當然被捕時受到『陰濕』對待，任何人都會憤怒，但歸根究柢要問的是，為什麼他們（警察）能夠這樣做？」洪認為，警暴只是制度不公的一種體現，街坊投票給他，就不能只情緒化處理問題，「解散（警隊）後都要重組，到底之後要怎樣處理結構問題？限制警權才是更重要課題」。他認為，若制度沒改變，即使3萬警察全換走，新一批警察處事仍可很過分。

盼邀警上區會質詢 逼面對民意

下月將上任，洪說除在議會提出譴責警察議案，更期望能以區議會權力邀警察代表接受詢問，「現在警察下午4時見記者是單向，並無民意授權代表提問。警方到區議會接受民意代表查問，逼他們面對民意，而不是再躲在鏡頭後面」。他更盼能要求警方公開《警察通例》內容，不再「收收埋埋」。

反修例延續近半年，被捕者眾。洪駿軒說，支援被捕者是重點工作之一，其所屬民主黨亦在招聘議員助理時公開說歡迎被捕者應徵。洪說，被捕者不乏高學歷、有社會經驗者，是次勝選全基於社會運動，盼用議會資源聘請他們幫忙。惟他不想助理被標籤為被捕者，故會公開招聘，能力較佳者優先。洪亦期望區議會可有相應資源長期支援運動，讓已延續半年的仗打下去，或考慮推出抗爭基金等。明報記者 鍾妍

（2019區選）