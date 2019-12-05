專訪：笑稱對手玩偶亦輸 葉傲冬：檢討是否太重民生

明報記者 邱榕瀅

葉傲冬記得開票那夜，看着歷來最高投票率，他有輸的心理準備，宣布落敗一刻只覺平靜；倒是黨友愕然，「阿冬都輸，好大鑊」，後來各區陸續傳來敗陣消息。部分黨友或有情緒，他心情還好，縱有信心贏，但選舉氣氛較往年不同，相熟店舖今次不讓他貼海報，敗選的準備，總要有。

對手陳梓維選後成焦點，誰想過毅進「肥佬」、簡介是潦草政綱配上球衣照的素人，能打敗高學歷、從政經驗豐富的葉傲冬。台灣有網民笑道，「香港這次是擺西瓜都上（當選）嗎？」葉傲冬說從結果看似乎如此，有民主派參選人較「四正」，已能以千票之差擊敗建制派，彷彿派個玩偶出戰都能當選，「找個四正的便贏多點，找個公仔便贏少點吧」。

「選民非選誰做 而是不選誰做」

面對結果，葉傲冬清楚，「（選民）並非選誰做區議員，而是不選誰做區議員」，市民對政府不滿無從宣泄，他相信投陳梓維的，厭惡政府、要建制落敗是一大原因。選前他與黨友談到，油尖旺每日「開戰」，難做選舉工程，要看市民是害怕催淚彈或是汽油彈；結果，選民對政府投下不信任票。

與政府「有榮有辱」 檢討文宣溝通如何回應時代

民建聯創黨主席曾鈺成曾形容建制派「有辱無榮」，葉傲冬回想過去兩屆選舉，卻認為「有榮有辱」，政府民望高有助建制選情，但當政府弱勢，建制便成考驗。有建制派形容今次是「非戰之罪」，但他認為若因而減少自我檢討相當危險，「要自我反省是否有不足地方，過去遺漏無做好的，要規劃未來怎樣做好，好過一句『非戰之罪』放下事件」。

檢討過後，葉傲冬稱未來對政府的企位最重要仍是「是其是，非其非」；他亦檢討過往是否太重民生，「區議員雖是民生工作為主，但歸根究柢都是政治人……未來似乎不能迴避政治議題」。另一檢討是文宣戰，網上假信息流傳，舉例對手在當選翌日被指是庇護工場人士，「25號那天，這張圖片我收到二三百次」，未來溝通如何回應時代，同要思考。

「倘區會只成宣泄平台 下屆或輸更多」

有建制派敗選後有點意興闌珊，葉傲冬並不如此，「選舉不是贏就是輸，這是事實，不會打和，打和都要抽籤，你不會覺得自己是長勝將軍」；他數了數，民建聯元老譚耀宗、葉國謙、曾鈺成「個個都輸過」。若要繼續地區工作，他仍會留在自小長大的佐敦南，形容與街坊感情深厚，至昨日仍有街坊因他敗選流淚。

選舉常說鐘擺效應，今次擺向民主派一方，下屆會否預期重新擺向建制？他不敢斷言，「可能人們認為區議會無用、只成宣泄平台都不定，若是這樣的前提，不會鐘擺，（建制）只會輸得更多也說不定」。

（2019區選）