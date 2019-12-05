曾接種4歲童染肺炎球菌亡 專家：血清三型無法預防

死者過往健康 上月中發燒咳嗽抽搐

一名過往健康良好、正就讀幼稚園中班的4歲女童，上月14日起出現發燒和咳嗽，於26日出現抽搐，27日被帶往明愛醫院急症室，即轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，其後情况轉壞，於30日死亡。病人血液樣本對肺炎球菌呈陽性反應，屬血清三型，臨牀診斷為嚴重肺炎及休克。女童曾接種3劑肺炎球菌疫苗。個案將轉交死因裁判官調查。

截至11月30日，今年共有42宗18歲以下的侵入性肺炎球菌個案；除上述死者，10月3日曾有一名兩歲男童死亡個案。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，肺炎球菌兒童死亡個案主要介乎2至5歲、每年11月至2月出現、大多接種過疫苗和屬於血清三型。他續說，疫苗對不同品種肺炎球菌保護成效不一，衛生防護中心轄下肺炎球菌疫苗科學小組曾多次討論有關情况，指出13價疫苗雖包含血清三型，但一致認為疫苗對此血清型的預防成效非常低，「簡單來說是無成效，現時無疫苗可預防血清三型」。

何栢良提醒家長，染血清三型的病情轉變可以很快，若家長發現子女病情急轉如持續高燒、氣促和嚴重咳嗽，就要及早向急症室再求醫；若子女抽筋、神志不清、手腳不靈活已是出現嚴重併發症徵兆。何又說，約七成血清三型患者對大環內酯類抗生素例如Klacid、Zithromax有抗藥性，如家長懷疑子女受肺炎球菌感染並獲處方此類藥物，可向醫生查詢。

醫生：冬季肺炎球菌高峰 應接種流感肺炎疫苗

感染及傳染病專科醫生曾祈殷引述外國研究稱，長者接種13價肺炎球菌疫苗後，可將感染有關血清型的入侵性肺炎球菌病風險減75%，非百分百保護，接種後亦不能掉以輕心。曾又表示每年冬季是染肺炎球菌高峰，有時可與流感感染同時出現，呼籲要接種流感疫苗和肺炎球菌疫苗，並注重個人衛生和環境衛生。