冷風挾雨 今起4天12℃ 昨發寒冷警告7年來最早 10公院內科爆滿

一股強烈冬北季候風補充會在今日抵達華南沿岸，另受熱帶氣旋「北冕」外圍雨帶影響，本港會多雲有雨。天文台昨發出入冬後首個寒冷天氣警告。對上一次在12月上旬發出寒冷天氣警告是2011年12月3日，當日市區錄得最低溫11.8℃。天文台預測今日天氣轉為多雲，中午市區氣溫會跌至約14℃，較昨午下跌約6℃，之後氣溫繼續下降，到下午低見12℃。天文台助理台長鄭楚明說，預料寒冷天氣持續3至4日，今日至周日最低氣溫為12℃。隨着季候風在下周初緩和，華南氣溫將逐漸回升，下周一（9日）氣溫介乎15℃至20℃。

季候風下周初緩和 氣溫回升

根據天文台自動分區天氣預報，今日下午4時市區氣溫12℃，晚間7時打鼓嶺跌至9℃；周五日間氣溫會稍為回升，市區最高升至18℃，之後回落。周六早上新界地區普遍10℃以下，打鼓嶺更低見8℃。對於本港氣溫於12月上旬跌至寒冷天氣（12℃或以下）水平，鄭楚明稱不算太早，料今冬（本月至明年2月）整體氣溫接近正常至偏高，原因包括赤道太平洋中部及東部的水溫大致正常、華南地區東北季候風偏弱，以及氣候變化令氣溫持續上升等。鄭楚明稱，由於今年「北極濤動」現象較弱，故預料今年重演2016年大帽山結霜的機會不大。

目前本港流感活躍程度仍處於低水平，16間公立醫院內科病牀平均佔用率是有公布以來連續第三日爆滿。周二經急症室入內科人次達925，高於850基線水平，內科病牀平均佔用率為103%，10間醫院的內科爆滿，其中明愛醫院最嚴峻，佔用率達123%，其次是伊利沙伯醫院（117%）和將軍澳醫院（114%）。

許樹昌：需約兩周產生抗體

長者應即打流感針

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌稱，雖然公院近年積極加牀，但內科仍長年爆滿，主要與人口老化有關。近期流感入院個案仍屬很少數，預期冬季流感高峰下月來到，而流感疫苗需約兩周令身體產生抗體，呼籲長者立即打針防流感。

長者安居服務協會行政總裁王虹虹指出近日寒冷，平安鐘每日求助增至2400人，較平日增約兩成，提醒長者要留意溫度驟變及注意保暖。