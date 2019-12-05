等候9個月 一歲B女獲屍肝移植

鎧澄體重6.5公斤，早前肝指數達300多，嚴重超出正常人低於100的水平，情况非常危急，其父Joe在社交媒體上呼籲O型血者捐肝。

Joe昨稱，鎧澄已獲合適屍肝，約中午開始接受換肝手術，「感覺似中六合彩」，除了感謝捐肝者及其家屬外，他希望鎧澄手術成功，術後沒有排斥。

謝捐肝家庭 父：似中六合彩

香港大學外科學系名譽臨牀教授陳詩正解釋，嬰兒血管較幼，做肝移植手術時接駁尤其要精準，「要比完美更完美」，另要注意剪裁屍肝。他解釋，成人可接受肝重量是體重的2%，嬰兒接受的肝則是體重的3%至5%，他相信需要裁剪屍肝，方可放入嬰兒體內，否則血液供應不足，肝易壞死。

陳說手術後首3至5天尤其關鍵，需以超聲波留意血液供應，若發現血流變差，需盡快處理，另因嬰兒已住院一段時間，體內細菌較強，加上手術後的抗排斥藥削弱嬰兒抵抗力，故需用有效的抗生素，否則手術後一周易有細菌感染，導致肺炎等併發症。他指早有研究指嬰兒大小與感染併發症並無關連，若手術成功，嬰兒料可在半年內康復，一年多生長情况即可追到平常小朋友的水平。

剪裁屍肝再接駁 未來5天關鍵

他又補充，要數最細的捐肝個案，並非以年歲計算，而是以體重計算；本港最細個案是4.3公斤的嬰兒。截至9月底，醫管局今年做過28宗肝移植手術，當中16宗涉屍肝，12宗涉活肝，輪候病人有62名，病人平均輪候43.2個月。