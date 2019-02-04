又一城燒樹嚇怕地產商 恐聚眾出事 商場聖誕裝飾大減 IFC砌完都拆

地產商：可被掟被燒物品避擺放

本報記者近日到訪多個以往有大型聖誕佈置的商場，包括尖沙嘴海港城和1881、觀塘apm、沙田新城市廣場、中環IFC等，聖誕裝飾今年明顯「縮水」，氣氛較往年差。apm和新城市廣場都只在圍欄玻璃貼上聖誕貼紙，後者的反修例文宣更遠較聖誕裝飾多。兩個商場所屬的新鴻基地產發言人回覆稱，旗下商場今年會繼續安排適切的節日推廣活動，但在保障顧客、租戶及員工安全的大前提下，今年聖誕佈置將稍作調整。

尖沙嘴海港城對出空地每年的聖誕裝飾都是打卡熱點，且會辦亮燈儀式，去年更有飄雪效果增添氣氛，今年至今卻仍是空盪盪。本報向海港城所屬的九龍倉和1881所屬的長實查詢，截稿前未獲回覆。另外，中環IFC上月本已設置好大型聖誕樹裝飾，其後於20日左右全部移除。有地產商透露，今年聖誕裝飾要低調處理，以免增加商場和商戶的風險，凡是可能被掟、被燒的物品，都避免放在商場內。

據了解，又一城商場中庭位置的巨型聖誕樹上月中一連3日被示威者縱火焚燒後，嚇怕了一眾地產商，有部分商場的聖誕裝飾已製成並準備組裝，都要煞停，暫存貨倉，未知能否留待明年使用，另有部分商場正考慮明年1月新春是否仍擺放裝飾。

年初已籌備表演 10月陸續煞停

有多年籌辦商場活動的公關稱，業界為爭奪合約，部分在年初已準備聖誕節的推廣計劃，部分單是邀請表演者已花費數十萬至逾百萬元，但他說今年很多商場考慮到經濟環境和保安理由，10月起先後取消有關安排，「有些（表演者）已買了機票，有些本身都不太想來」。他說商場較往年「大縮」聖誕裝飾，例如以往在商場10個位置放裝飾，今年只放6個。他又說，商場今年花在聖誕檔期的預算大減，主要擔心投放資源後收不到回報，一方面想聚集人流，但又憂聚人會「出事」。

燈飾大王：生意減兩成

尖東大廈外牆今年仍見聖誕燈飾。負責維港兩岸聖誕燈飾30多年的「燈飾大王」黃劍山說，尖東一帶燈飾多在上半年落實，故沒變動，但部分小型商戶在反修例風波發生後陸續縮減裝置燈飾的規模，甚至取消。他說整體生意較去年減少兩成，影響不小，但大環境如此，只能無奈接受。

The Bees創辦人兼行政總裁曾錦強說，旗下18間廣告公司在下半年整體生意較往年減少三成至四成。他說反修例運動在6月開始時，已有品牌暫停廣告和推廣，至8月、9月見事件似乎未有完結之期，於是重啟宣傳活動，其後禁蒙面法推出，警民衝突再升溫，令品牌再「叫停」宣傳活動。他又說，不少品牌認為今年投放廣告資源都未必能刺激聖誕消費，部分已拍攝的廣告片都臨時煞停不「出街」，而部分原定年底推出的非節日推廣，暫時延期至明年初。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，聖誕長假期是港人外遊旺季，零售業過往要由遊客支撐市場，但今年訪港遊客大跌，本地人消費意欲低，業界對聖誕生意額大感悲觀，目前仍難以估計跌幅。

本報記者 馮樂琳

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