【Emily】4幢歷史建築開放申請 第六期活化邀請 又見景賢里

其餘3幢：

芳園書室大潭篤抽水站宿舍白樓

發展局長黃偉綸話，景賢里對上兩次都唔係無申請者，反而有「好近磅」嘅申請，不過最後都係發現唔合適。保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬亦話，過往兩次審批景賢里嘅申請時係「異常地謹慎」，因為景賢里已完成修復，喺活化嘅技術細節上要求較高，唔多人能夠符合要求。

黃偉綸又話，每年景賢里開放日都有唔少市民參觀，亦有不同非牟利團體表示對活化景賢里感興趣；又認為隨着日子過去，民間對於古蹟保育嘅經驗同智慧都會累積。佢補充，今次重新推出開放申請，亦有放寬申請條件，如果同主流景觀匹配，可開放使用泳池上蓋嘅空間及景賢里旁嘅草地。

另外，芳園書室就曾經喺第一期計劃中成功被活化為「馬灣水陸居民博物館」，主辦單位2017年放棄營運並交還政府，當局將其納入第五期計劃，但當時未能搵到合適方案，𠵱家由古物古蹟辦事處管理，並向公眾開放。

第六期活化計劃噚日開始接受申請，截止日期為2020年4月3日中午12點，預計2021年上半年公布遴選結果。