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港聞
2019年12月4日星期三
港聞二
林鄭：按中央要求配合制裁 美組織稱政治報復 否認資助香港示威
回應示威者「最後通牒」 林鄭：沒什麼可補充
駐英使館安排 鄭若驊赴京治療
盛讚澳門全面實施基本法 切實維護國安 栗戰書「爆肚」：對港要求 與澳一樣
張曉明：澳門樹榜樣 尊崇學習憲法
區選後首現身 王志民稱繼續忠實履職
和你Stick也和你唱
3學生路軌擲物准保釋 禁足逾10人集會
子砸輕鐵站 家長賠14萬 兩中學生判入更生中心
未交警員匿名理據 官追問控方「有何困難」
病人發燒入港安 有保險埋單11萬 住院4日6項檢查 院方：病人簽字同意 有解釋報價
病人組織憂檢查過多增成本推高保費
房協或短期凍租 最多1年後檢討
醫管局檢討效率 倡流感高峰少開會
一日三工傷 工字鐵砸死工人
首破跨境校巴走私黃金 司機囚6月
智慧燈柱惹爭議 研雷達代車牌辨識 資科辦明年加會討論 油尖旺暫緩安裝再諮詢區會
參與研發機構：成本較高 難取代原有功能
自稱anti-social media 區選海報印貓大頭 不抗拒蛇齋餅糉 劉偉聰：要夠型夠靚
視貓為友拒認貓奴
與市民糾紛 休班警揮伸縮棍 警：已接投訴不評論
截取通訊違規異常增五成 有執法人員連續兩年犯同類錯
網頁提供神經肌肉疾病資訊 患者參與製作
工人泳池非禮7童囚10月
不會聘律師 控非禮美容醫生「自己打」
尊子漫畫
【Emily】4幢歷史建築開放申請 第六期活化邀請 又見景賢里
【Emily】阿鼎拍片：重新出發 倡設24小時特別法庭
【Emily】聖誕近 正委會邵家臻籲「給手足寫卡」
【Emily】贏9席「屯門十兄弟」盼與泛民合作
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【明報專訊】（請看附圖）
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