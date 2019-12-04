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截取通訊違規異常增五成 有執法人員連續兩年犯同類錯

【明報專訊】截取通訊及監察事務專員發表2018年周年報告，去年共有27宗違規情况或異常事件，較前年增加五成。有執法機關人員及其上司，二人連續兩年犯同類錯誤，未有按規定保存截取得來的成果，分別遭口頭警告及書面訓誡。有立法會議員認為執法人員兩年內一再犯錯，不能接受。

去年1378項行動獲法官授權

逮捕235人

報告指出，執法機關去年獲法官授權進行1378項截取或秘密監察行動，共逮捕235人。執法機關去年一共就183宗可能涉及法律專業保密權資料的個案通知專員，有關數字較前年86宗倍增，但去年並無確實取得有法律專業保密權資料的個案。截取通訊及監察事務專員石輝認為，對比2017年有8宗確實取得有關資料的個案，去年錄得0宗紀錄，認為顯示執法人員高度警惕。

不過，去年一共出現27宗違規情况或異常事件，較前年的18宗增加五成。報告提及，有執法機關人員接獲專員通知，須保存3項截取成果供查核，但該人員當日忙於處理其他公務，未有立即採取跟進行動。有關人員屬疏忽犯錯，但她前年同涉性質相若事故，她最終遭口頭警告。同時，該執法人員的直屬上司前年亦曾犯性質相若的事故，曾遭口頭勸喻；該執法機關就她未能妥為監督下屬，發出書面訓誡。

另外，有執法機關人員聆聽截取通話內容，被上司發現，她未有匯報通話內容涉取得法律專業保密權資料的可能性有所提高。該人員稱，據她經驗，認為目標人物在該通話所述事情並不真確，相信目標人物說謊，故認為有關可能性並無改變。該執法機關對於她的錯誤判斷發出口頭勸喻及安排矯正訓練。

涂謹申：再犯不能接受

專員：警覺不足 非用心不良

民主黨立法會議員涂謹申表示，對於有執法人員兩年內一再犯錯屬不能接受，促請專員確保執法人員遵從守則行事。他亦對有執法人員憑自己經驗但作出錯誤判斷感到憂慮，質疑其判斷是否準確。石輝表示，就27宗違規情况或異常事件，有關人員警覺不足、不夠謹慎，但並非用心不良，認為執法機關首長應致力向人員提供指引及培訓。

相關字詞﹕監聽 截取通訊 石輝 涂謹申

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