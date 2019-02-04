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自稱anti-social media 區選海報印貓大頭 不抗拒蛇齋餅糉 劉偉聰：要夠型夠靚

【明報專訊】區議員開設WhatsApp或facebook與區內市民聯絡是近年常態，區選時海報印上愛貓大頭照、剛當選又一村區議員的大律師劉偉聰說，「我是anti-social media（不使用社交媒體）」，facebook都是團隊幫忙運作，收到地區求助會以傳統的SMS或電郵轉達給他。區議員總要派「蛇齋餅糉」，劉偉聰稱若派也要派得夠型夠靚，「可以做到Godiva朱古力般漂亮，就可以做」。

SMS短訊電郵聯絡 「自問覆得好快」

近年做訪問，習慣先以WhatsApp聯絡，但輸入劉偉聰的電話後，卻未能找到其WhatsApp帳戶。「我是anti-social media（不使用社交媒體）」，他說只會因工作上的電郵來往，或買書買戲票才會上網，要聯絡他需要使用SMS短訊或電郵。劉現時的facebook專頁主要由管理員幫忙運作，若有居民在fb求助，而管理員未能回答時，也會以短訊轉交給他，「我自問覆得好快」。

劉偉聰以96票險勝對手自由黨李梓敬，取得深水埗又一村議席。劉曾為自由黨創黨主席李鵬飛助手，稱現在「要自由當然不要找自由黨」，自己當時僅為自由黨職員，未有入黨，挑戰李梓敬並不會尷尬。他笑稱參選區議員最初只是「陪朋友」，因朋友無法參選才由他頂上。劉在反修例運動中代表多名被捕者，認為全因政權在不同層面的議會都手握大權，不用聆聽民意，才令年輕人走上街頭。要根治問題，「最好當然要改革制度，但在成功改革之前，要找些好人進入議會，趕走保皇黨」。

拒拍「成功爭取」邀功照 怕成「人生污點」

大律師總是注重形象，即使參選區議員，劉依然故我，堅拒在街上到處與人揮手，極其量站在車道旁，手持Pepe青蛙公仔向路人點頭，而手上的Pepe也是身穿「三件頭」，「現在仍會有義工說，因為不揮手才僅勝96票」。他亦堅拒如建制派般，指着「成功爭取」的街燈拍照，形容該類相片會成為人生「污點」。

又一村為豪宅區，劉偉聰說，區內無太多社區問題需要處理，政綱的地區議題只有「重開便利店」。他說3年前唯一一間便利店結業後，自己深受其害，半夜三更無處可買食物和飲品，想不到提出後不少街坊也有共鳴。他也積極與附近城市大學學生會聯絡，學生保衛城大時，他也有幫忙與學生溝通，開通路面讓畢架山峰居民出入。

過去建制派會以「蛇齋餅糉」吸引選民支持，劉偉聰說若要派，「除非義工有創意，可以做到Godiva朱古力般漂亮，就可以做，靚的、型的就一定做」。他舉例稱，競選期間團隊曾印製有獅子山人鏈照片的RFID卡套，「可以做得好可愛，像萬聖節小糖果般，不是去bribe（收買）居民，而是一個treat（小禮物），讓社區integrate（整合）」。

明報記者 鍾妍

（2019區選）

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