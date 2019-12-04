參與研發機構：成本較高 難取代原有功能

智慧燈柱現時最具爭議的功能包括，藍牙交通探測器及圖像識別車牌號碼功能，均為運輸署負責項目。前者被質疑可收集行人及汽車數據，有違「交通探測」原意；後者則涉及圖像識別技術，公眾擔心變相監控。

LSCM曾參與開發交通科技，副總監（業務及項目發展）衛志豪表示，從研發角度看，不論是LiDAR或熱感偵測技術，功能上均難以全部取代原設計。他解釋，兩個建議技術可在車流疏落下做到相關功能，但如出現塞車或私家車跟隨在大貨車後，系統難以辨識駛經汽車數量，亦無法辨識汽車類型，降低準確度，而LiDAR的成本比鏡頭高出許多，政府需要考慮。

莫乃光：為保私隱或需讓步

莫乃光表示，為保障個人私隱，燈柱部分偵測功能或需讓步。他認為，政府可藉機嘗試開發同時兼顧個人私隱及偵測功能的方案，如成功，方案將成為標杆，讓其他地方仿效。