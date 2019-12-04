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智慧燈柱惹爭議 研雷達代車牌辨識 資科辦明年加會討論 油尖旺暫緩安裝再諮詢區會

【明報專訊】政府6月在觀塘一帶安裝50支多功能智慧燈柱，有市民擔心燈柱收集到的數據會被不當使用，甚至變相監控。政府8月成立諮詢專責委員會徵詢意見，專家委員提出10多項初步建議及相關技術方案，包括以光學雷達（LiDAR）取代具爭議的藍牙交通探測器、車牌辨識技術。政府資訊科技總監辦公室稱，明年1月及2月將加開會議討論。原定今年底前於油尖旺安裝的11支燈柱會暫緩，並再諮詢區議會。當區區議員預料，今屆區議會泛民議席增加，料推行阻力更大。

明報記者　林穎茵

智慧燈柱引起公眾疑慮，資科辦今年7月擱置啟動部分涉及個人私隱的功能，同時在8月成立「智慧燈柱技術諮詢專責委員會」，邀請專家、學者和私隱專員，檢視私隱保障及相關技術，向政府提出建議。

委員會提10建議

倡低清攝錄 僅交通黑點安裝

委員會11月中舉行第四次會議，提出10多項初步建議及相關技術方案：在提升透明度及公眾參與方面，建議政府發布燈柱內智能裝置的相關文件，如審計報告、風險評估等；技術方面，委員會建議政府探討更多保障私隱技術，如考慮以光學雷達（LiDAR）、熱感偵測技術等取代藍牙交通探測器、車牌辨識等，高清攝錄器限制安裝於人流稀少、或僅於已知的交通或亂拋垃圾等需監察黑點使用，以及只拍攝低像素的影像；監管方面，建議找第三方獨立專家檢視新技術，並設立機制讓公眾監察。

遭破壞燈柱僅回復照明功能

資科辦發言人表示，為更深入討論委員會報告的建議及方案，會於明年1月及2月加開會議，以便完成報告；目前已開設智慧燈柱網頁，將以開誠布公的態度，讓公眾了解安裝地點和功能。發言人又表示，早前曾被破壞的智慧燈柱暫時只恢復照明功能，而原先拍板今年底前於油尖旺安裝的11支智慧燈柱則暫緩，會檢視建議後再諮詢區議會，再作決定。

立法會資訊科技界議員莫乃光認為燈柱可保留，但如高清攝錄機等有爭議的裝置，應先拆下以釋除公眾疑慮。他又建議政府採納委員會意見，盡快測試不同技術以找到合適方案。

連任的油尖旺區議員、公民黨余德寶表示，政府須再諮詢區議會才可在區內繼續推行計劃。他表示新一屆區議會成員以泛民佔多數，將提出更多質詢，預料推行智慧燈柱阻力較大，建議政府要有充分準備，以回應及釋除議員疑慮。

相關字詞﹕資科辦 智慧燈柱 區議會 創科線 創科線

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