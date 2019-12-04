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一日三工傷 工字鐵砸死工人

【明報專訊】本港昨日發生3宗工業意外，一死兩傷。一名六旬工人昨午於流浮山地盤被工字鐵擊中昏迷，送院搶救後證實不治。另外，大角嘴一名25歲男工人昨早以板車運送一批鋼板，其間懷疑失足滑倒，先被板車上的鋼板塌下擊中，再被駛經的洗街車撞上，昏迷倒地送院搶救，至晚上情况危殆。

昨午4時許，61歲姓周男工於天水圍天瑞路101號流浮山消防局暨救護站旁一地盤搬運工字鐵，及後有工友發現他被一根1.5米乘1.5米乘10米的工字鐵擊中背部，昏迷不醒。救護人員趕赴現場將周送往天水圍醫院搶救，及後證實不治。死者遺下一對成年子女及為家庭主婦的妻子，警方仍在調查意外經過及原因。

塌鋼板砸中 工人再捱車撞

另外，年約25歲何姓男工昨早9時半以板車運送一批鋼板至大角嘴萬安街一店舖，何沿馬路旁行走，其間懷疑踩上路邊石壆失足，板車同時失去平衡，何被塌下鋼板擊中，再被駛至洗街車撞，當場倒地昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，及後轉送伊利沙伯醫院治理，情况危殆。意外後，警方在場度尺及翻看閉路電視片段；現場地面遺留一雙手套。

警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕68歲李姓洗街車司機。李其後獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

尖沙嘴打樁機翻側壓男工

至下午1時半，位於尖沙嘴中間道11號，由帝國集團投得的重建項目「海員之家」地盤內，一部打樁機突然翻側，壓着44歲歐姓男工。工友旋即上前協助將歐救出，歐頭、胸口及腳受傷，清醒送伊利沙伯醫院治理。

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