醫管局檢討效率 倡流感高峰少開會

醫管局3月成立檢視及理順行政效率專責小組，由時任醫管局主席梁智仁率領8名大會成員檢討提高行政效能，報告上月21日提交醫管局內務會議並獲通過。

報告提出5項建議，包括在冬季服務高峰期減省行政會議；在前線參與管理決策時，顧及其臨牀職務需要；主管和聯網總監定期檢視各委員會的組成和運作需要；加強與前線同溝通；以及加強總監在領導和管理統籌各委員會上擔當更重要角色，落實不同工作計劃。

醫管局發言人補充，稱具體建議包括縮短周年工作計劃的申請程序、以口頭或傳閱方式報告、增用視像會議、服務高峰期間會議盡量減少或合併，並改善醫管局大會的匯報程序，包括授權轄下委員會決定爭議較少的項目，部分合適的項目減少不同層級匯報，直接交大會討論。醫管局稱，部分建議已落實，其餘會在短期內推行及在明年中前陸續實施。

醫協：物資人手問題未着墨

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，這年醫管局「開會文化」有改善，包括減了周年工作計劃會議，但醫局行政效率問題不限於開會文化，例如病房採購物資程序繁複和時間長、人手流失補充的效率差等，今次檢討均未有着墨，問題仍待改善。