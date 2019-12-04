房協或短期凍租 最多1年後檢討

過去10年加租5次

房協執行委員會本月將進行2020至2022年的租金檢討，一旦通過會在明年4月1日起實施，按其機制會維持兩年。消息稱，縱使屋邨老化致經營成本上漲，令營運帳目未達收支平衡，但因近月香港經濟持續疲弱，各行業大受影響，失業率反彈，對基層住戶構成沉重壓力，故凍結租金會是其中一個考慮方案，惟內部有不同意見，部分意見認為可先凍結數個月或一年，凍結期屆滿後再按香港最新情况，考慮是否延長凍結期。消息又稱，最終決定有待房協執委會通過。

房協發言人回應查詢時表示，執委會稍後檢討出租屋邨租金調整幅度，以決定2020至2022年的屋邨租金，現時未有任何決定。房協現時共有約3.2萬個出租單位，分佈20個屋邨，約8.5萬人居住。房協曾於1998年4月至2010年3月凍結租金，自2010年起則每兩年加租一次，2010年加3%；2012年加6%；2014年、2016年及2018年則加8%。

若房協落實凍租，房協甲類屋邨平均月租維持約2,150元。除了凍租外，房協亦已推行「租金援助計劃」，符合資格居民將可申請減免租金一半，至今年10月共549個租戶受惠於租援計劃。

房委明年加租 尹兆堅促免租1月

至於房委會轄下75萬個公屋住戶，去年9月按可加可減機制加租10%，是繼2012年、2014年及2016年後，連續第四次按機制「加到盡」。據資料顯示，2010年及2012年兩次租金檢討，房委會均有向公屋住戶提供一個月的租金寬免作抵銷，但2014年、2016年及2018年已無提供寬免措施。由於公屋租金將於明年9月調整，若經濟繼續轉差，加上明年為立法會選舉年，屆時不少政黨或會向政府及房委要求提供進一步寬免措施。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會委員尹兆堅批評，房協考慮短期凍租是「小家」及不專業，無顧及當前經濟低迷或持續一段長時間。他認為房委會明年按機制調高公屋租金，屆時政府必須以代繳租金抵消加幅，且至少要代繳一個月、甚至兩個月租金，才可紓緩基層住戶壓力。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，房協屬自負盈虧的機構，故只考慮短期凍租是可以理解的，認為政府應提供財政支援，以減輕房協壓力。至於明年公屋租金調整，他相信政府須至少代繳多於一個月租金，否則公屋加租會抵銷今年代繳一個月租金的效果，無助紓解民困。