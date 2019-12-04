病人組織憂檢查過多增成本推高保費

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，即使患者已投保，醫生應從實際角度考慮，相關檢查是否必要，增用藥會否招額外風險。他認為，保險公司不做虧本生意，若治療檢查費升會增加保費，變相轉嫁消費者；醫生若懷疑病人患某類疾病而檢查，從專業角度亦難質疑。他建議，保險公司考慮在病人投訴情况下研究是否承認單據，並要求醫生或院方承擔費用。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒表示，據收費單，表面上收費主要是藥物及檢查，相信醫生「沒有利益」，但他稱現時醫療成本上漲，病人入院招致大量收費的問題難解決。他又稱，病人被私院診斷為肺炎、胰臟炎及心房顫動，如醫生事前不做檢查，或會被控告。他形容香港正步美國防禦性醫療風氣盛行的後塵，醫生會建議一系列檢查，「封晒啲窿，你告我唔到」。他認為自願醫保並非出路，政府要大幅增加公營醫院的資源。

稱不做檢查或被控告

郭家麒：港步防禦性醫療後塵

食衛局表示，醫生須因應病人要求透露診金，不得定價過高，否則會面對醫委會紀律處分。在自願醫保下，所有認可產品的保費可於網上查閱及比較，有助推動良性競爭，長遠有助穩定保費加幅。