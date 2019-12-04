病人發燒入港安 有保險埋單11萬 住院4日6項檢查 院方：病人簽字同意 有解釋報價

郭先生稱，去年8月20日到港安盼「清感冒底」，當時有感冒、疲累及胃口差等。據港安紀錄，他求診時高燒40.6℃、發冷、咳嗽、流鼻水、有痰及腹痛等。郭說主診的普通科醫生稱他染「惡菌」，詢問他有否買保險後，建議他即入院。

協助郭的民主黨醫療政策副發言人袁海文稱，郭同日入院獲處方兩種抗生素，分別要口服及注射，用於治療肺炎；並處方特敏福、咳藥水及類固醇等。

出院紀錄：患肺炎、心房顫動、胰臟炎

郭先生稱醫生翌日巡房時，說其體內有「好惡好惡的菌」，後接受電腦掃描、磁力共振及種菌等。據醫院紀錄，經腹部電腦掃描檢查後疑患胰臟炎，再做膽管磁力共振，醫生診斷為輕度胰臟炎。出院紀錄稱他患肺炎、心房顫動、多重器官受損及胰臟炎。

事主稱醫生「完全沒有說明副作用」

郭又表示，服藥後尿呈茶色、乏力及嘔吐等，質疑院方收費「非常不透明」，醫生「完全沒有」說明風險及副作用，他於23日出院，翌日入仁濟醫院。他在港安的收費共10.9萬元（見表），保險僅賠1.8萬元，他月入七八千元，至今仍欠銀行債。他質疑院方斷錯症，用藥導致其肝功能紊亂。他說仁濟報告顯示他沒胰臟炎，疑服抗生素致肝功能混亂，而港安種菌結果顯示他沒感染。

荃灣港安發言人表示，患者到該院求診時發高燒，醫生建議他入院並抽血，報告顯示其肝酵素上升、發炎指數超標、心跳不規則等，初步懷疑有「嚴重感染」。醫生處方抗生素後，安排進行膽管磁力共振、心電圖、心臟超聲波、電腦掃描及肺部X光等，報告顯示病人有胰臟炎、心房顫動及肺泡擴張不全等。發言人續稱，醫生憂病人病情惡化，轉介3名專科醫生跟進。院方尊重病人知情權，病人亦已簽署同意進行檢驗。

衛署：未接投訴 向醫院了解

衛生署表示，《私家醫院、護養院及留產院實務守則》訂明私院在入院登記處等地方提供收費表，並在可行情况下告知病人收費。署方暫未接獲投訴，會向涉事私院了解。

袁海文批評，荃灣港安拒認錯和責任，令病人承受不必要治療及開支；他又質疑院方圖以住院費八折作「掩口費」。他促醫委會及食衛局跟進。

醫生：肺炎一般照X光、抽血、種菌

呼吸系統科專科醫生溫志堅表示，安排肺炎患者入院視乎嚴重程度，一般以肺部X光及抽血檢查，並在病人用藥前抽痰種菌，如情况改善，通常留院3、4日可出院；如現呼吸困難，需密切照肺跟進。至於肝功能混亂，他說有可能由感染引起。