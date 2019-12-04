未交警員匿名理據 官追問控方「有何困難」

控方：考慮整體警員憂慮

一次過向法庭申請

被告謝煒洛（21歲）報稱為學生，被控襲警和管有攻擊性武器，指稱他今年10月20日於亞皆老街及旺角道之間的塘尾道襲擊警長X，及管有兩塊磚頭。被告暫毋須答辯，案件押後至明年2月7日再訊，讓控方索取法律意見。

涉案警員早前於控罪書被匿名，裁判官下令控方於昨日再提堂前，將匿名的理據交予辯方，惟控方未能提供理據。裁判官追問：「將原因整理畀佢哋（辯方）之嘛，有咩困難？」控方一度支吾以對，其後稱「會一次過安排全港案件以此形式處理」，又說須考慮整體警員憂慮，而非獨立警員，故需較多時間。

裁判官多次追問匿名原因，控方稱因警員被「起底」，須顧及警員及其家人資料被公開後的人身安全問題。控方稱會準備私隱被披露的案例和資料，明年1月24日前向法庭申請。

就警員被匿名一事，律政司回覆本報查詢表示，由於控辯雙方會就此向法庭陳辭，故不適宜評論。

【案件編號:KCCC2598/19】

（反修例風暴）