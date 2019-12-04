子砸輕鐵站 家長賠14萬 兩中學生判入更生中心

被告依次為屯門青年學院學生郭溢朗（17歲）和15歲中三男童，分別在屯門裁判法院及屯門裁判法院少年庭應訊。3項控罪指稱他們9月7日在屯門輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站及兆麟站，損壞5部售票機、7部月台拍卡機及12部閉路電視。

根據《裁判官條例》第98條，裁判官裁定任何人犯了某項罪行並判罰，可命令罪犯作不超過10萬元補償。署理主任裁判官張潔宜早前下令兩人各賠償港鐵逾14萬元，其後張官認為金額超過法例所限，打算覆核賠償令。昨午甫開庭，張官稱法例意指每項控罪可判不超過10萬元賠償，由於兩被告面對3項控罪，遂維持頒令兩人各賠14萬，昨中午前繳付。

辯方求情稱，首被告郭溢朗確診讀寫障礙及焦慮症等，在社會事件影響下有情緒波動，一宗屯門少年輕生事件更觸發他有所感受，最終選擇用不正確方式表達訴求。次被告的律師則求情稱，男童患有亞氏保加症，容易衝動行事，因本案被扣押3個月，已非常後悔。

張官判刑時說，兩人案發時戴帽和面罩、攜硬物和噴漆，有預謀犯案。張官續稱兩人參與社運可能有自己的理念，打算懲罰港鐵不妥當之處，但不應犯法；破壞公共運輸系統必定對大量市民構成不便，亦造成高額維修費，判兩人入更生中心，羈留3至9月不等。

一人父母考慮接受坊間資助 一人母親稱基金留有需要者

散庭後，律師透露首被告父母會先支付14萬元賠償金，正考慮接受坊間的基金資助。次被告的母親表示家庭儲蓄能應付賠償金，希望支援基金「留畀其他更有需要嘅人」。

【案件編號：TMCC1824/19】

明報記者

（反修例風暴）