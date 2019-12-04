張曉明：澳門樹榜樣 尊崇學習憲法

按人大對港釋法 選舉例加「防獨」條款

張曉明羅列澳門捍衛國家主權、安全措施，稱澳門早於2009年完成基本法第23條立法，並於2018年設立由行政長官擔任主席的特別行政區維護國家安全委員會。澳門政府還根據全國人大常委會對香港基本法第104條釋法，主動在立法會選舉法修改法案中增加「防獨」條款。

香港目前尚未完23條立法，國歌法也待審議。張曉明說，澳門政府已完成國歌法本地立法，又指澳門「加快法治建設」，至2018年底已完成800多部法律和行政法規的制定修訂。他稱澳門大中小學各個教育階段都有基本法教育的相關內容，「憲法和基本法被列為大學必修課」，公務人員須掌握基本法的相關知識，在培訓、入職和晉升等各環節都增加考試基本法的程序。

張指出，澳門充分尊重憲法和基本法權威，而政府、學校和民間社團一起協調統一憲法、基本法宣傳教育體系，在全社會推動「尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的良好氛圍。」

（反修例風暴）