盛讚澳門全面實施基本法 切實維護國安 栗戰書「爆肚」：對港要求 與澳一樣

明報記者

有學者預料中央會催促香港盡快訂立有關國家安全的法例；有民主派立法會議員強調，若港府未解決當下的政治局勢就處理23條立法，不但不切實際，亦不能緩和社會氣氛。

全國人大常委會昨於北京人民大會堂舉行紀念澳門《基本法》實施20周年座談會，出席者包括栗戰書、主管香港事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明和澳門特首崔世安等。

栗戰書在會上表示，在兩個特別行政區中，澳門在2009年率先落實《維護國家安全法》，及後陸續推動多個配套立法，主動在立法會選舉制度中增加「防獨」條款等。栗戰書也指出，澳門之所以可以全面貫徹實施基本法的各項規定、正確認識和妥善處理一國與兩制的關係，令中央的權力與特區的高度自治權可以有機結合和有效運行，是因為澳門堅持愛國愛澳的核心價值觀；歷任澳門特首和政府主要官員，立法機關和司法機關主要負責人都是由愛國者出任；以及澳門人高度重視在社會樹立國家民族觀念，並從家庭、學校到社區，深入而廣泛地開展愛國愛澳教育。

栗戰書又指特別指出，中央對香港和澳門的要求也是一樣。

劉兆佳：香港是反面教材 中央或主動出手

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港近月發生的「動亂」暴露了香港對國家安全的威脅，當中包括內部的反對勢力聯合外國的反華勢力，一起遏制中國崛起，對中央而言情况嚴峻。劉提到，四中全會提出特區要建立「維護國家安全的法律制度和執行機制」，其中澳門已經做到，不排除中央會利用對港的全面管治權，即是主動出手，去肩負維護國家安全的責任。劉稱中央制裁美國的非政府組織，就是主動出手削減美國在港的政治活動空間。

劉兆佳續說，澳門在維護國家安全、尊重憲法和尊重中央權力方面樹立了正面教材，相反香港就是「反面教材」。他說，香港不可能長期做「反面教材」，預料中央一方面會催促香港盡快訂立有關國家安全的法例，但另一方面不會把維護國家安全的所有希望寄託在香港身上，中央或會透過各種方式主動出手，包括向特首下指令在香港引入維護國家安全的全國性法律，「中央不會再口頭上對香港提出要維護國家安全的要求，因為香港缺乏能力和缺心為23條立法，中央或會主動出手」。

郭榮鏗：治澳方式治港 市民一定不接受

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗表示，如果中央用治理澳門的方式治理香港，香港市民一定不會接受。他說，基本法從未提及中央所說的「全面管治權」。對於有意見認為中央會要求港府從速就23條立法，郭說如政府未解決現時的局勢就處理23條，是不切實際，亦不能緩和社會氣氛。

（反修例風暴）