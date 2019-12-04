駐英使館安排 鄭若驊赴京治療

未向公眾交代行蹤 楊岳橋指耐人尋味

公民黨黨魁楊岳橋質疑，為何鄭若驊病假時往北京，卻不向公眾交代行蹤，「返去偉大祖國醫病，點解唔講得？」楊認為情况「耐人尋味」，批評鄭若驊上任以來處事手法令人不滿，稱她作為政治問責官員，拒絕公開行蹤，亦在所謂「止暴制亂」之時放下重要公務，回港後只草草交代，無法令人信服。

議會陣線毛孟靜批評鄭若驊作為公職人員，「即使受傷，都不可無聲無息走了去」，斥她失職。她說即使中實彈的示威者都很快便出院，更向港人交代情况，批評鄭無承擔，「真係好失禮」。

上月14日晚，鄭若驊在倫敦前往特許仲裁司學會演講時，在會場附近遇示威者，被包圍期間倒地受傷，其後曾在英國向傳媒交代傷勢，之後行蹤不明。

稱手臂骨折 手腕部分脫位

穿著樽領上衣的鄭若驊昨抵港後在機場見傳媒，稱在英國接受手術後，大使館安排送她到北京的醫院檢查及治療，至昨日出院。

鄭稱其傷勢是「comminuted intra-articular distal radius fracture with subluxation」，即左手腕受傷，前臂有骨折，手腕有部分脫位，表示在英國做了ORIF手術。她引述醫生稱，其左手功能需3至12月才能完全恢復。

今日會返辦公室工作

傳媒追問為何往北京而不回港治療，鄭若驊解釋是大使館安排。對於為何不公布行蹤及做法是否不恰當，她說自己在病假當中，正等待手部康復。她又稱今日會返辦公室工作，此前有以電郵聯絡辦公室同事。

（反修例風暴）