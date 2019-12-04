回應示威者「最後通牒」 林鄭：沒什麼可補充

稱短期內推第四輪紓困措施

反修例運動持續近半年，經濟負面影響陸續浮現。林鄭月娥昨稱數據顯示本港經濟進入嚴峻局面，政府短期內會推出第四輪紓困措施，協助企業及市民，並已要求各司局長如留意到個別業界有困難，須幫助業界解決。她強調「遏止暴力」仍是首要任務。

林鄭月娥昨表示，近日政府公布的數據顯示香港經濟進入「很嚴峻」的局面，預示現時處於低位的失業率（3.1%）將上升，更預計今年或未來一兩年香港公共財政會有虧損或出現赤字，為繼2003/04年財政年度後、15年來首次。她說香港經濟面對外憂內患，包括中美貿易糾紛、外圍經濟不穩定及本港近半年社會動盪。繼今年8月、9月及10月先後推出紓困措施後，她宣布政府會在短期內推出第四輪紓困措施，又說現時財政儲備已累積至1.1萬億元，可用作協調市民及企業紓困。

被問到剛過去的周日本港再有示威，林太表示，再出現示威暴力場面，對經濟復蘇是「淋冷水」，冀暴力行為可盡快止息，現階段「遏止暴力」仍是首要任務。她說除要求各司局長在各局工作中「要以遏止暴力為己任」、「全力支持警隊」外，亦要求他們如遇到一些界別出現困難，要幫助業界。她透露，近日收到個別立法會議員書信，表達個別業界困難，她強調會認真審視每個個案。

（反修例風暴）