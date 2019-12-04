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林鄭：按中央要求配合制裁 美組織稱政治報復 否認資助香港示威

【明報專訊】針對美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中國日前宣布制裁5個美國的非政府組織，多個組織發聲明反駁，有組織形容舉動屬政治報復；多次被點名指稱煽動香港反修例示威的美國國家民主基金會否認資助或組織香港示威。特首林鄭月娥昨批評美國通過法案完全無必要及無理據，反問香港市民有哪些自由受損。林太稱不知悉中央制裁內容，形容屬外交事務，會依法按中央要求配合跟進。

美國國際共和研究所：

中共非首次為管治失敗找代罪羊

被制裁的美國國家民主基金會、美國國際共和研究所、人權觀察、美國國際事務民主協會、自由之家昨回應事件（見表）。美國國際共和研究所發聲明稱，中國舉動明顯是對致力在全球推動自由的非政府組織的政治報復（political retaliation），主席丹尼爾•特文寧表示，組織在逾80個國家支持政府、政黨、公民機構與人民加強民主與政治自由，中國做法暴露共產黨威權模式與這些理念不兼容，亦非首次試圖為管治失敗尋找代罪羊（scapegoat），稱區議會選舉已反映港人不相信相關政治宣傳。

自由之家：區選表明港人渴望自由

自由之家主席阿布拉莫瓦茨表示，組織一直與爭取自由備受尊重及呼籲北京履行《中英聯合聲明》的港人站在一起，毋須中國共產黨允許去支持這些正當目標。他說港人不需組織領導，在區議會選舉對民主派候選人的巨大支持，清晰表明港人對自由的渴望。

外交部：羅列美組織支持運動證據

可能半小時都不夠

外交部發言人華春瑩昨稱，大量證據表明美國國家民主基金會等非政府組織為「反中亂港分子」提供資金或物資，如要羅列組織如何支持運動，「可能半小時都不夠」，但她未有舉出實證。

美國國家民主基金會發聲明承認有資助促進加強及保護公民社會、民主權利、公義與言論自由的香港機構，但無資助或組織香港示威，職員無參與相關活動。主席卡爾•格什曼說，現實是港人發起真正的草根運動，港人冀北京遵守中英聯合聲明及在一國兩制下保證基本自由，中國說法是企圖轉移視線。

林鄭反問港人哪方面自由受損

中國政府無交代制裁5組織的細節，特首林鄭月娥昨亦說不知悉制裁內容，稱屬「外交事務」，會依法按中央要求配合及跟進。至於中央不審批美軍艦機來港，她說同屬外交事務，由中央批准，特區政府配合跟進。

林太表示，政府強烈反對特朗普簽署《香港人權與民主法案》，批評外國政府透過法例干預香港事務，「非常令人遺憾」。她認為法案「完全沒有必要，亦完全沒有理據」，香港市民人權與自由受基本法保障，「我也想問究竟香港市民在哪方面的自由受到磨損？」她稱本港現有採訪、集會示威遊行與宗教自由，多方面享有高度自由。

另外，林鄭本月中將到北京作一年一度的述職，按慣例會分別獲國務院總理李克強及國家主席習近平接見。據知她應約在本月16日上京。

民主黨立法會議員林卓廷批評林太對反修例運動以來本港多次出現侵犯人權情况「視而不見」，包括遊行集會申請被拒、示威者遭警員以過度武力對待。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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