【Emily】議員倡音樂噴泉旁建連儂牆

區選後，觀塘即有聲音提出要擱置興建音樂噴泉，有當選人話希望叫停項目，將批出嘅5000萬元為區內長者提供眼科檢查服務；有區議員更表明如政府唔叫停項目，日後無咩空間同政府合作。不過，潘任惠珍喺facebook話，由於音樂噴泉工程已經展開，要突然煞停會造成浪費，重新立項隨時三五年都未必成事；佢建議修改計劃，喺噴泉附近加建一幅永久「連儂牆」，供市民自由發表意見，仲建議音樂噴泉播放嘅音樂，應該收集民間創作，如《願榮光歸香港》就應該成為「主題音樂」。

煞停浪費 倡《願榮光》成主題曲潘任惠珍：立碑紀念警惕

潘太又建議，可以喺音樂噴泉嘅公園內提供一個自由發表意見嘅「角落」，類似英國海德公園做法；甚至可為項目建立石碑，客觀記錄呢個音樂噴泉嘅故事，「以作紀念及警惕作用」。