【Emily】議員倡音樂噴泉旁建連儂牆

【明報專訊】新一屆區議員明年1月上任，17區將會變成由民主派主導，部分獲現屆區議會支持嘅工程項目甚具爭議，唔少區更有意叫停項目，好似5名現任元朗區議員及28名候任區議員聯署，要求路政署擱置審批17億元行人天橋嘅標書。而觀塘區議會支持興建造價5000萬元嘅音樂噴泉，上年亦已經喺財委會闖關成功；喺區選中成功連任嘅民主派潘任惠珍，噚日就建議要喺音樂噴泉附近加建「連儂牆」。
區選後，觀塘即有聲音提出要擱置興建音樂噴泉，有當選人話希望叫停項目，將批出嘅5000萬元為區內長者提供眼科檢查服務；有區議員更表明如政府唔叫停項目，日後無咩空間同政府合作。不過，潘任惠珍喺facebook話，由於音樂噴泉工程已經展開，要突然煞停會造成浪費，重新立項隨時三五年都未必成事；佢建議修改計劃，喺噴泉附近加建一幅永久「連儂牆」，供市民自由發表意見，仲建議音樂噴泉播放嘅音樂，應該收集民間創作，如《願榮光歸香港》就應該成為「主題音樂」。
煞停浪費 倡《願榮光》成主題曲潘任惠珍：立碑紀念警惕
潘太又建議，可以喺音樂噴泉嘅公園內提供一個自由發表意見嘅「角落」，類似英國海德公園做法；甚至可為項目建立石碑，客觀記錄呢個音樂噴泉嘅故事，「以作紀念及警惕作用」。