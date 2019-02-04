海洋公園CEO明年退休 憾未見「港產」熊貓

聖誕推新機動遊戲 水上樂園望來年啟用

李繩宗1994年加入海洋公園，是他回流香港第一份工作，本想當作「踏腳石」，怎料一做25年到退休。樂園成立至今快將43年，當中超過一半時間都有李的身影，他剛入職時任財務總監，初期海洋公園只是一個小型主題公園，只有30個景點，現在景點已逾80個。25年來最叫他難忘的，是1995年南朗山因為颱風山泥傾瀉，打斷了上山唯一一段路，剛好時任行政總裁未上任，他要硬着頭皮想辦法化解危機。

在任以來危機一浪接一浪，撐過了97金融風暴及禽流感，SARS又殺到，李繩宗說當時市面十分蕭條，「樂園直情無人到」，公園要每周停開一天，員工變相少出一日薪水，齊心終撐過疫症。

工作廿五載 化解浪接浪危機：

反修例挑戰超SARS 不知何時完結

以為SARS已是最大危機，怎料今年的反修例運動持續近半年，遊人大減，李形容這比SARS的挑戰更大，「時間更長，不知道事件何時完結」。他認同事件對現金流也帶來挑戰，遊客少了，唯有積極開拓本地市場，為港人提供優惠，同時加強開拓多樣化的市場顧客。

李繩宗說公園將來的發展宗旨在於「不斷創新」。他說聖誕檔期將推出全新的機動遊戲，明年1月將推出全新夜間娛樂體驗「光影盛夜」，下年6月也會有新的動物景點，引入象龜及狐獴。

他又透露，水上樂園預計明年建成，新酒店則預計2021年落成。

盼下任能見港熊貓開枝散葉

卸任在即，最令他遺憾的始終是未能看到安安佳佳或盈盈樂樂產下屬於香港的熊貓寶寶，「在港澳台，我們香港是第一個有熊貓的，台灣都生了，澳門也生了，真的不知道為什麼」。他打趣道，可能香港年輕人太積極上班，沒什麼生育意念，連熊貓也如是。但他說，目前盈盈樂樂仍在繁殖年齡，期盼下一任總裁能見證香港熊貓開枝散葉。

李繩宗是海洋公園第一名華人CEO，他可說是工作狂，在公園工作四分一個世紀，請病假不超過10天。他說很難為自己的工作評分，會評自己是「acceptable」。現時公園行政總裁之位正全球招聘，他希望找到有經驗、有遠見的接班人，接納及欣賞本地文化最重要。

退休後李繩宗便滿65歲，他說會很不捨得公園，「不過唔緊要，我將來都可以免費入海洋公園！」