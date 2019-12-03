專欄：中國「揚鏈抑幣」政策的邏輯／文：章濤

法律與發展考慮成整頓原因

一是法律原因。加密貨幣交易容易牽涉非法集資，有一定風險，投資者要具相當程度的金融、科技知識，方能弄清原理，但一般投資者難以理解當中運作。所以，若國家貿然開放此新式高風險投資項目，易令不明就裏的投資者蒙受損失；另外，政府更不想因區塊鏈、數字人民幣等發展釋出錯誤信息，令投資者誤以為國家鼓勵另類投資產品，故以行政手段加以管控，亦可理解。

二是發展考慮。中國政府發行數字人民幣，由國家層面的央行出發，層層推進至民眾，是動用舉國之力的金融行為，而這行為背後有兩大原則：發行數字貨幣並成為莊家；在這場貿易戰爭中限制人民幣流出，同時吸納貨幣流入。正因如此，如容許數字人民幣與其他加密貨幣合法並存及能以法幣交易，根本不可確保莊家地位；而一旦未能穩住此位，亦無從控制加密貨幣交易，投資者或能透過幣幣交易而將手上的資金變成比特幣或美元穩定幣USDT，甚至流出國外，與國家發展方向大唱反調。故中國政府「揚鏈抑幣」的政策背後，有其戰略考慮。

一旦區塊鏈應用在中國普及，將會加速民眾對區塊鏈的認知，令更多人理解箇中原理，有望打破幣圈目前「塘水滾塘魚」的窘境。所以，中國發展區塊鏈雖然在短期內無太大刺激作用，但長遠而言，卻是區塊鏈的里程碑。

作者 章濤（UDomain 集團主席 、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]