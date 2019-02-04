中學籌300萬伙商湯教AI 設教學中心 學生試圖像識別無人駕駛編程

明報記者 林穎茵

樂善堂余近卿中學過往為推動STEM教育，校內先後設有「科研學習徑」、「智能家居系統配置」等平台，為學生在科學、科技、工程及數學方面提供不同學習場景，應用STEM知識。

該校前校監梁紹安表示，學校以「行先一步、做多一點」的想法教育學生，去年12月與商湯科技簽訂合作協議，推動人工智能教育。其後學校獲多個慈善基金，加上梁紹安及其妻贊助，合共籌得近300萬元，將學校的多用途活動室改裝成AI LAB，使用由商湯編寫的教學平台、課程及教材，推行人工智能教育。

商湯科技（香港）總裁尚海龍表示，公司於2017年推出第一本人工智能教材，現時已編寫適合小學、初中及高中課程，供全球逾400所學校、10萬學生使用，亦在港培訓了近200名教師從事人工智能教學，至今已投入以千萬元計資源。他說澳門已有學校將人工智能課程視為與語文、數學同等重要的主科，期望香港有更多學校重視有關教學，「很多行業現時都需要人工智能人才，學習（人工智能）知識要早些起步」。另外，人工智能技術需結合應用場景，因此AI LAB可讓學生將程式放入硬件做實驗，再修正及改良。

研與區內10中學共用AI LAB

樂善堂余近卿中學的AI LAB將於下個學期啟用，學校表示，人工智能將成為中三學生必修內容，學生將接觸到圖像識別、無人駕駛等編程技術，可涵接中一的圖像編程、中二的物聯網教材知識，中四後則為課外堂；成績優異學生可到城大進修，學生也有機會參與商湯科技的先導計劃，實踐理論。

該校亦正與區內10所中學研究共用AI LAB的硬件，讓更多學生有機會接觸創科。