賀一誠：施政不考慮港局勢

籲「勿碰23條底線」 否則依法治理

澳門新一屆政府班子以「協同奮進，變革創新」為理念，本月20日就職，逾半官員為新面孔，賀一誠稱上任後會籌備明年4月發表的《施政報告》，以公共行政改革為首要工作。

賀一誠昨稱，澳門就基本法23條立法後至今仍未引用，形容為好事，呼籲市民「勿碰這條底線」，否則會依法治理。被問到會否就香港反修例風波而在澳門採取相應措施，他稱管治不會考慮香港局勢，稱香港有其政府管理。

民主派憂警方愈加大膽侵犯民權

澳門數年前起設立「全澳城市電子監察系統」，計劃在出入境口岸、旅遊景點、治安黑點等安裝共逾千支鏡頭，並具人臉識別功能，引起爭議。賀昨稱運用天眼等科技維持治安，世界各地都有。區錦新表示天眼為「雙面劍」，縱有利警方制止罪惡，但亦是政府、警方控制社會的工具，擔心未來會用以監控異見人士。

澳門立法會議員蘇嘉豪表示，反修例風波對澳門有影響，因中央對港澳在國家安全層面「大致上一體」，縱然澳門社會溫馴，但近年出現不少具爭議的保安政策，亦不斷強調維護國家安全，相信是為釋放信息予香港，在維護兩制差異的同時，亦要在一國框架做到維護國家安全的使命，「但（澳門）在地的人會認為是無事找事做」。