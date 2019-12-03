港聞

港聞二

下一篇 上一篇

賀一誠：施政不考慮港局勢

【明報專訊】澳門候任特首賀一誠昨率領新班子見傳媒，被問及香港反修例風波，他稱管治不會考慮香港局勢，又形容維護國家安全不止澳門人，更是每個中國人的責任。澳門計劃加裝天眼引起爭議，賀一誠昨稱，運用天眼等科技維持治安，世界各地都有。澳門民主派立法會議員區錦新稱，澳門近日有反對香港警暴的集會被禁，憂慮做法獲民意、法院支持下，未來警方愈加大膽侵犯市民集會權利。

籲「勿碰23條底線」 否則依法治理

澳門新一屆政府班子以「協同奮進，變革創新」為理念，本月20日就職，逾半官員為新面孔，賀一誠稱上任後會籌備明年4月發表的《施政報告》，以公共行政改革為首要工作。

賀一誠昨稱，澳門就基本法23條立法後至今仍未引用，形容為好事，呼籲市民「勿碰這條底線」，否則會依法治理。被問到會否就香港反修例風波而在澳門採取相應措施，他稱管治不會考慮香港局勢，稱香港有其政府管理。

民主派憂警方愈加大膽侵犯民權

澳門數年前起設立「全澳城市電子監察系統」，計劃在出入境口岸、旅遊景點、治安黑點等安裝共逾千支鏡頭，並具人臉識別功能，引起爭議。賀昨稱運用天眼等科技維持治安，世界各地都有。區錦新表示天眼為「雙面劍」，縱有利警方制止罪惡，但亦是政府、警方控制社會的工具，擔心未來會用以監控異見人士。

澳門立法會議員蘇嘉豪表示，反修例風波對澳門有影響，因中央對港澳在國家安全層面「大致上一體」，縱然澳門社會溫馴，但近年出現不少具爭議的保安政策，亦不斷強調維護國家安全，相信是為釋放信息予香港，在維護兩制差異的同時，亦要在一國框架做到維護國家安全的使命，「但（澳門）在地的人會認為是無事找事做」。

上 / 下一篇新聞

中方禁美軍艦赴港 制裁5非政府組織
中方禁美軍艦赴港 制裁5非政府組織
泛民憂港府限「制裁組織」入境 稱火上加油
泛民憂港府限「制裁組織」入境 稱火上加油
辦網媒印傭被遣返 稱入境處逼寫「滿意安排」
辦網媒印傭被遣返 稱入境處逼寫「滿意安排」
廣告界5天罷工 「冀帶動其他行業」
廣告界5天罷工 「冀帶動其他行業」
多區「和你lunch」 警民鬥嘴
多區「和你lunch」 警民鬥嘴
稱推跌老婦「無心」 警未道歉 指站警前面或會推開 不滿可投訴
稱推跌老婦「無心」 警未道歉 指站警前面或會推開 不滿可投訴
發催淚彈原因再改口：有人丟磚擲樽
發催淚彈原因再改口：有人丟磚擲樽
刀槌劫金舖兩日兩宗 查關聯否 警：10月搶劫案升頗多 或趁火打劫
刀槌劫金舖兩日兩宗 查關聯否 警：10月搶劫案升頗多 或趁火打劫
開放看獨立調查 遭刺頸警質疑誰能勝任
開放看獨立調查 遭刺頸警質疑誰能勝任
非法集結暴動 泛民修訂減刑 區諾軒朱凱廸提私人草案 稱國際注視
非法集結暴動 泛民修訂減刑 區諾軒朱凱廸提私人草案 稱國際注視
稱遭插贓 理大生否認藏汽油彈材料
稱遭插贓 理大生否認藏汽油彈材料
居屋下周一揀樓 何文田樓王529萬
居屋下周一揀樓 何文田樓王529萬
電動滑板車奪命兩月兩宗 男子首踏自炒亡
電動滑板車奪命兩月兩宗 男子首踏自炒亡
佔運大台岑敖暉：盼區務「去大台」
佔運大台岑敖暉：盼區務「去大台」
公民黨提百日議程 倡質詢警暴社區聯署
公民黨提百日議程 倡質詢警暴社區聯署
來港開戶贈職員手表 京婦認提供利益
來港開戶贈職員手表 京婦認提供利益
圖書館員涉扮教師 約會網友迷魂非禮
圖書館員涉扮教師 約會網友迷魂非禮
中學籌300萬伙商湯教AI 設教學中心 學生試圖像識別無人駕駛編程
中學籌300萬伙商湯教AI 設教學中心 學生試圖像識別無人駕駛編程
專欄：中國「揚鏈抑幣」政策的邏輯／文：章濤
專欄：中國「揚鏈抑幣」政策的邏輯／文：章濤
海洋公園CEO明年退休 憾未見「港產」熊貓
海洋公園CEO明年退休 憾未見「港產」熊貓
低價投得銀主盤 及時雨高層涉串騙
低價投得銀主盤 及時雨高層涉串騙
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員倡音樂噴泉旁建連儂牆
【Emily】議員倡音樂噴泉旁建連儂牆
【Emily】劉江華函賀鄭議員 上款「許先生」
【Emily】劉江華函賀鄭議員 上款「許先生」
【Emily】泛民澳洲講座 大學「保安理由」取消
【Emily】泛民澳洲講座 大學「保安理由」取消
【Emily】陳家洛歐洲研討會 京外交官現身
【Emily】陳家洛歐洲研討會 京外交官現身
【Emily】消防：副處長曱甴論「不最為理想」 林卓廷：荒謬兼雙重標準
【Emily】消防：副處長曱甴論「不最為理想」 林卓廷：荒謬兼雙重標準
【Emily】防暴「畀心」前 食咗Show me your love飯？
【Emily】防暴「畀心」前 食咗Show me your love飯？