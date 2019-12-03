圖書館員涉扮教師 約會網友迷魂非禮

被告鄭棨語（28歲）為中學圖書館助理，女事主X為21歲大學生，案發時正與35歲男子Y交往。控方開案陳辭指出，被告去年7月透過Instagram結識X，訛稱自己是中文科教師，案發前兩次與X約會，曾企圖拖X的手及吻她，遭X拒絕。

參蜜「比平常苦」疑被下藥

去年9月2日，X在男友Y知情下，再應被告邀約，前往九龍灣一商場唱卡拉OK。當晚被告與X各自點了一杯參蜜，X喝了一口後發現參蜜比平常苦，5分鐘後感頭暈不適。惟X繼續喝那杯參蜜，約20分鐘後，她感到疲憊不堪，腦海一片空白，被告突然坐近，毛手毛腳非禮她。X曾大聲說「不要」，但無力反抗，終失去知覺。

男友尋至見事主被扶走 先尾隨不點破

Y當晚20次致電X不果，親自到卡拉OK大堂等候，見被告攬着無法站立的X離開。Y尾隨兩人並拍攝，更在升降機中試揑X的背部，X完全沒反應，其間更跌倒地上，Y留意到X沒穿內褲。此時，Y表明身分，被告表示曾與X喝酒，惟X似半清醒下否認，後來在廁所內穿回內褲時又不省人事，最終被送往醫院。

化驗結果顯示，X的尿液樣本中沒有酒精，但含有喹硫平、安眠藥氟硝西泮及唑吡呾，可令人降低意識。警方後來在被告辦公桌抽屜亦找到相關藥物及「偉哥」壯陽藥。

事主否認援交 稱希望透過IG識異性

X昨日出庭作供，在辯方盤問下否認從事援交，稱希望透過Instagram結識異性。辯方稱X的Instagram帳户曾因從事援交被凍結，X不同意，稱帳户遭黑客入侵才遭凍結。聆訊今續。

【案件編號：DCCC398/19】