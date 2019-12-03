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公民黨提百日議程 倡質詢警暴社區聯署

【明報專訊】一眾區選當選人將於1月1日正式上任，取得32席的公民黨昨提出多項「百日議程」，包括於社區建民主牆、質詢警暴問題，以及進行社區聯署提案等。黨魁楊岳橋稱，冀建議能拋磚引玉引發討論，並稱若要令區議會進步、接軌，有關改革必須推行，如政府有決心，相信大部分建議都可落實。

東區區議員鄭達鴻稱，區議會首要目標為跟進警暴問題，他說曾就北角8月有白衣人襲擊市民事件提問指揮官惟被拒，認為新一屆區議會要質詢。

油尖旺區議員余德寶說，該區深受催淚彈滋擾，旺角、太子一帶有市民出紅疹、呼吸問題，冀成立工作小組檢視、監察催淚彈引伸的問題，以及追究太子站8．31事件、警方圍困理工大學的處理手法等問題。

推與民共議 2%選民聯署即提案

鄭達鴻倡議推出「社區聯署」，若市民希望討論社區問題，舉例有2%當區選民聯署，便可在區議會提案討論，冀藉此推動與民共議。葵青候任區議員冼豪輝倡以區議會公布欄作民主牆用途，又指有意一上任便廢除授權票制度。

另一葵青候任區議員譚家浚則冀檢討增選委員制度，現時增選委員可由議員提名加入，縱非民選，但可在區議會委員會內有發言、提案甚至投票權，他認為要討論是否應廢除上述權力，以至整個增選委員制度。余德寶稱過去增選委員制度被視為政治分贓，冀未來可用人唯才，委員能提供專業經驗。

相關字詞﹕聯署 區議員 太子站 白衣人 理工大學 區議會 公民黨 楊岳橋 催淚彈 區議會選舉

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