佔運大台岑敖暉：盼區務「去大台」

岑敖暉遲到問題嚴重早在新聞界盛傳，約好的訪問總會遲一個小時才能進行。訪問當日岑敖暉遲到20分鐘，其間一直與記者保持短訊聯絡，比昔日進步不少。他也笑說競選期間常要早上7時擺早站，雖也有遲到開站，但壞習慣已改善不少。

街坊見瘦削濕疹 煲湯送藥膏

2014年雨傘期間岑敖暉曾被譽為「學運男神」，落區則成為「師奶殺手」。他說有媽媽街坊會見他身形瘦削，常說要煲湯給他喝，又見他有濕疹，自製濕疹膏送給他，更擔心他沒吃飯日漸消瘦，提醒他要多吃飯，岑說「我不是不吃飯，是真的吃不胖」。

學運身分惹質疑 冀深耕建信任

社交媒體有人開設專頁「每日關心岑敖暉區議員」，日日監察岑敖暉有無落區。岑說，學運領袖身分雖能讓他可以「跳step」，不用特別介紹來歷及政治立場，但同時會令人擔心他只顧政治，把區選當作參選立法會的「踏腳石」。他認為一時三刻難以一兩篇文章釋除疑慮，期望未來多花時間投入社區，讓居民感到他熟悉區內事務，慢慢建立信心。

佔領運動至後期，有人開始不滿學聯充當「大台」，岑敖暉回想也覺得那時僅10多人決策，無法支撐佔領運動般大規模的運動。當選區議員後，他期望能以「去大台」的模式與社區共議，「一個區議員的力量未必好大，但如可以持續做成開放、不同人可參與的平台，發揮的力量可以大好多」，期望能與區內居民一同思考決策。岑期望4年任期中，能讓區內市民更投入政治，認為只要市民在社區內的政治參與增加，在其他層面的政治參與也會增加，讓社區力量得以壯大。

憂當選者集中區務 違施壓理念

有不少候任區議員當選後，都表示會集中做好區內事務，情况令岑敖暉感憂慮。他認為，若區議員只做好地區工作，僅能「幫政府做好地區內的螺絲，即幫政府執屎」，與民主派參選時指要奪回議會力量、向政府施壓的理念並不一樣。

民主派於區選大勝，岑認為是基於過去數月、造成多人傷亡的社會運動影響，「每一張票都是血淋淋」，認為當選人有責任思考如何讓區議會在體制內成為運動的支線，「不能變了更幫助政府地區施政的工具，無理由成為更勤力的地區諮詢架構，這樣說不過去」，惟他表示仍未能想到該如何在區議會持續向政府施壓，爭取五大訴求，認為需與更多當選人商討，尋覓運動去向。

明報記者 鍾妍