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電動滑板車奪命兩月兩宗 男子首踏自炒亡

【明報專訊】昨晚8時許，大埔一名34歲男子騎踏電動滑板車時疑失控自炒，男子頭部重創，送院後證實不治。這是一個多月內第二宗涉及電動滑板車的意外死亡個案。

無穿防護裝備 後腦流血

死者姓游，34歲，任職地盤工人，意外時和另外兩名男性朋友一行3人，晚上8時在馬鞍山欣安邨出發，踏電動滑板車往大埔方向，死者先行，兩名友人尾隨，沿吐露港公路單車徑行駛，其間游男突然加速，至吐露港花園3區附近時，兩名尾隨友人發現游男倒地，後腦受傷流血，手腳擦損，遂報警求助。

游男送到大埔那打素醫院搶救後證實不治。友人報稱3人均是首次玩電動滑板車，3人當時均無穿防護裝備。涉事電動滑板車未見有明顯損毁，現場遺下一灘血漬。警方正調查意外原因。

市民鄧先生在網上撰文稱，晚上踏單車經過意外現場，看到一名男子躺在地上，「成地都係血，頭部重創」，旁邊的人不停叫他保持清醒。鄧表示，看到傷者當時口部仍有少許郁動，被送上救護車時救護員不斷為他「搓心臟」。

途經者：口部初仍見郁動

根據《道路交通條例》，市面上買到的電動滑行車、電動單輪車、電動單車等均不符合構造及保養的安全標準，故不會獲發牌。運輸署前年展開「提升香港易行度顧問研究」，研究電動可移動工具在港使用狀况，料明年中完成，政府會參考結果，檢討是否需就電動可移動工具引入相關規管制度。

10月26日晚上11時許，35歲黃姓男子在將軍澳日出康城對出單車徑駕駛電動滑板車，其間與一輛單車相撞，黃某倒地頭部重創，送往伊利沙伯醫院救治，至30日下午不治。

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