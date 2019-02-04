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居屋下周一揀樓 何文田樓王529萬

【明報專訊】今期居屋約4900個單位的價單昨日派發，其中何文田冠德苑一個高層3房單位，以售價528.99萬元成為「樓王」，平均呎價逾9000元，單位向南可享開揚景觀及眺望海景；而最便宜單位則為馬鞍山錦暉苑1樓開放式單位，售155.51萬元，綠表買家僅付約7.78萬元首期可榮升業主。

當日或三罷 房委：遲到安排稍後揀

房委會昨公布居屋價單及售樓說明書，下周一（9日）起安排合資格申請者揀樓，惟當日亦是網民擬再發動「三罷」行動。房委會發言人回應查詢表示，會分批邀請申請者在指定時間往樂富的居屋銷售小組選購單位，如因特別事故而遲到，小組會安排他們在下一個可行的選樓時段揀樓。

今期4871新樓 委員料可全售

今期居屋6個新屋苑包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑合共4871個單位，以及沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑、觀塘彩興苑5個屋苑的33個重售單位。

近月本港樓價持續下跌，經濟衰退加劇及失業率回升，但房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉相信，當前市况不會影響居屋銷售反應，難以出現當年「賣剩蔗」情况。他解釋，今期接獲破紀錄的30.9萬份申請表，相信有足夠購買力吸納推售單位。他預計6個居屋苑中，會以旭禾苑銷售反應較差，因位處工廠區及交通不便。

今期居屋樓王為冠德苑A座26樓6室，為3房兩廁大單位，實用面積約563平方呎，市值五九折售價5,289,900元，呎價9396元；因屋苑位處半山及單位向南，並無其他樓宇阻擋景觀，料可享開揚景觀和遠眺海景。按現有按揭計劃推算，白表及綠表買家分別享90%及95%按揭，倘以25年供款期及按揭利率2.375%計算，白表買家需付首期52.89萬元，月供約2.1萬元；綠表買家需首期26.45萬元，月供約2.22萬元。

最平馬鞍山155萬 綠表首期8萬

至於售價最平的單位為錦暉苑1樓4室，該開放式單位實用面積約276方呎，售價約155.51萬元，若綠表購買只需付約7.78萬元首期，月供6535元。

有單位儲物室佔40呎 客廳「起角」

此外，準買家宜留意今期居屋部分單位設計較特別，如旭禾苑每層14至18室的5個單位門口旁邊，均有一個無窗的斜角型儲物室，所佔面積介乎35至40平方呎，按單位呎價約5727至7260元計算，儲物室價值介乎約20萬至29萬元；而凱德苑1室至4室及21室單位均屬斜角開則，客廳呈「起角」形狀，恐影響家具擺放。

相關字詞﹕葵涌尚文苑 長沙灣凱德苑 將軍澳雍明苑 馬鞍山錦暉苑 何文田冠德苑 居屋樓王 居屋定價

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