稱遭插贓 理大生否認藏汽油彈材料

被告吳俊偉（22歲）為理大會計系三年級學生，被捕以來還押兩個多月，昨日沒有保釋申請，繼續還押。控罪指稱，今年9月21日，被告在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個玻璃樽（樽口塞有一塊布）、一罐打火機燃料及一把槌仔。

控方表示會傳召3名控方證人，包括一名政府化驗所的專家證人，被告在警誡下並無招認。辯方大律師郭憬憲透露將會爭議被告遭人插贓嫁禍，因為根據化驗報告，涉案玻璃樽上沒有驗出被告的指紋，而且白電油「可能由外面揮發入去個樽到，未必係經被告接觸到」。

稱警逼揹裝有涉案物品背囊拍照

郭大狀提到，被告在警署被警員毆打至「眼都腫晒」，被迫揹着裝有涉案物品的背囊拍照，如果控方將照片呈堂，辯方會要求法庭剔除，亦考慮傳召當時拍照的警員作供。控方回應，目前不會依賴相片作招認證據。辯方又稱警方透過手機存取同意書檢取了被告手機中的Telegram和WhatsApp紀錄，但同意書上沒有顯示警員編號，難以辨認警員身分，裁判官着辯方以書面方式與控方協調。

【案件編號：WKCC3729/19】

（反修例風暴）