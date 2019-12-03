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非法集結暴動 泛民修訂減刑 區諾軒朱凱廸提私人草案 稱國際注視

【明報專訊】《公安條例》部分罪行不時被質疑過時，立法會議員區諾軒、朱凱廸提出私人草案修訂，包括下調「非法集結」、「暴動」罪的刑期至6個月及3年，有關草案已獲律政司發出證明書，昨正式提交立法會。區諾軒表示，國際會注視政府是否願意檢討條例，否則會認為香港用過時法例，衡量示威者是否有罪。

草案主要就近年社運人士常被控的罪名作修訂，包括將「非法集結」改為「暴力性擾亂治安」，當3人或以上使用、或威脅使用非法暴力，令在場的人害怕人身安全，有關人士亦要意識到自己行為或屬暴力或威脅暴力，才會觸犯罪行。刑罰由現時的最高監禁5年下調至6個月。

非法集結改「暴力性擾亂治安」

暴動罪門檻3人加至12人 囚10年減至3年

至於近月示威中常控告的暴動罪，修例後門檻由3人上調至12人，刑罰由最高監禁10年下調至3年，並要由陪審團在原訟法庭審理，亦要是為共同目的而使用或威脅使用非法暴力，才屬觸犯暴動罪；單純參與集會則不構成罪行。

修例亦建議廢除公眾地方擾亂秩序行為罪，及要求警方不可在無合理相信附近地方或有暴動情况下，行使截停、搜查權力。

警方不可無理行使截停搜查權力

朱凱廸表示，看到暴動罪的拘捕、起訴出現變化，舉例2016年遭檢控暴動罪的被告，多與其行動有關，但近月即使只是步出理工大學，便已因暴動罪被捕。朱認為政府是否批出今次私人草案是試金石，「（政府）是否仍將惡法當刀、放在市民面前？」

修例通過 現控暴動被告多不需面對控罪

前法律界立法會議員吳靄儀批評，現時暴動罪定義甚闊，警方會認為若和平集會有人作違法行為，便意味可拘捕所有人，令市民恐慌。她斥條例已過時，舉例英國過往已定義上述罪行，若無威脅或使用暴力，便不需要擔心，惟政府至今未檢討。她相信若有關修例獲通過，現時遭控暴動的被告，許多都不需要面對控罪。

不過，議員私人草案門檻甚高，根據議事規則，若立法會主席認為議員提出的法案涉及公共開支、政治體制或政府運作，該法案便不得提出。《基本法》亦列明，凡法案涉及政府政策，提出前必須得到特首書面同意；議員法案並要經分組點票，在功能組別和直選都過半數方可通過。

過往多項議員提出的私人草案，均因涉政府開支、政策被拒（見表）。立法會前主席曾鈺成曾撰文稱任主席8年間，共處理10條議員提出法案，全裁定涉及政府政策，未經政府同意不能提出。

明報記者

（反修例風暴）

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