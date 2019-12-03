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開放看獨立調查 遭刺頸警質疑誰能勝任

【明報專訊】一名防暴警察於10月13日在觀塘追截示威者後撤離時，被黑衣人以利器刺傷頸，頸靜脈及迷走神經被割斷。該警員早前接受央視旗下電視台CGTN訪問，聲線微弱及沙啞，他對成立獨立調查委員會持開放態度，但認為大學校長、高學歷的人針對政府及警察，質疑有什麼人才可出任委員會成員。

指校長高學歷者針對警察

該警員戴上口罩、背向鏡頭，在前新聞統籌專員馮煒光陪同下接受訪問，他右頸有明顯割傷的疤痕，主要以廣東話回答普通話問題，聲線微弱及沙啞。他受傷後送往聯合醫院接受緊急手術，接駁被割斷的靜脈及迷走神經。他憶述手術較預期長，共4小時，引述醫生說幸好沒有割傷動脈。

被襲因有人「全無獨立思維」

被問如何理解被襲擊，該警員認為香港有一部分人「完全沒有獨立思維」，受他人影響做出激進行為。對於不少年輕人參與激進示威，他質疑教育制度是否出問題，他認同和平表達訴求，但反對使用暴力。

他指出，透過電視見到示威者使用汽油彈、磚頭及弓箭，形容全是「致命的暴力襲擊」，反而警察是使用「較低層次的武力」。即使受傷，他說沒動搖當警察信念，亦歡迎孩子長大後成為警察。

本報向馮煒光查詢為何在訪問中現身，他說現非政府官員，「幫CCTV（央視）做些事沒有問題，我當時在現場幫忙，具體不多說」，又稱有機會參與很開心。

至於警員聲線微弱，耳鼻喉科專科醫生曾敬賢說，迷走神經的分支「喉返神經」負責控制聲帶，相對其他神經線脆弱，若斷裂則難恢復原本功能。他續說，患者可接受言語治療及聲帶手術，嘗試改善功能。

（反修例風暴）

相關字詞﹕受傷 警察 反修例風暴

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