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刀槌劫金舖兩日兩宗 查關聯否 警：10月搶劫案升頗多 或趁火打劫

【明報專訊】九龍區一連兩日發生金舖搶劫案，繼前日有賊人在土瓜灣持刀及大鐵槌劫走200萬金飾後，昨日長沙灣再發生同類手法案件。兩名賊人持利刀及長柄鐵槌在青山道282號一間金行劫走共值300萬金器，登上一輛接應私家車離開。重案組接手調查，正調查兩案有否關聯。警方稱搶劫案數字較去年有上升迹象，若說警力如以往一樣「你們也不會信」。

失300萬貨 警追緝3人

事發昨晨近11時，警方接獲一名金行負責人報案，指位於青山道及發祥街交界的金行遭兩名持刀及大鐵槌的男子搶劫，奪走大量金飾後登上一輛私家車逃去。

現場消息稱，兩名分別持利刀及大鐵槌的男子闖入金行，以利刀指嚇店內職員，又以鐵槌重擊櫥窗及店內飾櫃，掠走大量金器後，登上門外一輛白色接應私家車逃去無蹤。現場擺放金器的一個櫥窗被擊出一個大洞，賊人遺下作案時使用的大鐵槌在店內，擺放珠寶的飾櫃則完好無缺。

經負責人初步點算，被劫走的金器約值300萬。警方正追緝3名男子，案發時戴鴨舌帽及口罩，穿黑色上衣、黑色褲及黑色鞋。案件交由深水埗警區重案組第3隊接手，正調查接應車輛是否失車，以及與前日土瓜灣一宗同類手法金舖劫案是否有關。

商會：近期警力少 盼增巡邏

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事古堂發認為，近期社會運動頻繁導致市面警力不足，治安欠佳，有「壞分子」乘機作案。他說商會將開會討論如何應對，希望警方會加強警力在街上巡邏。

接連兩天發生金舖搶劫案，被問是否警員巡邏不足導致治安轉差，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，去年全年有147宗搶劫案，即兩至三日發生一宗，而今年10月單月發生28宗，約一日發生一宗，數字「上升頗多」。對於社區是否出現「無警時分」，他強調「並不是」，並指社區仍有警力，但若說如以往一樣，「你們也不會信」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓不排除有匪徒趁火打劫，他稱警方花大量人力資源處理暴亂，雖然警方已調節工作時間，盼維持治安，但認為仍要市民支持及協助，呼籲市民與暴力割席。

（反修例風暴）

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