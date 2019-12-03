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發催淚彈原因再改口：有人丟磚擲樽

【明報專訊】警方周日及昨日就尖東遊行期間突然施用催淚彈的原因，口徑一改再改，最先出稿稱有數百暴徒投擲多枚煙霧餅，其後改為有暴徒投擲多枚煙霧餅，至昨日又改口，稱有人走上紅磡繞道行車天橋，向橋下警員丟磚頭、玻璃樽等，警方警告無效遂放催淚彈。警方表示，信息內容是據前線警員匯報，拒回應是否發放假消息。

前線匯報 未答是否放假消息

周日下午5時許，警方出稿指有「數百名暴徒」在帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅；經傳媒質詢後，近6時則改成「有暴徒」投擲。但據記者採訪，現場不見有人投擲煙霧餅。警察公共關係科總警司郭嘉銓昨日在記者會無再提及有人投擲煙霧餅，改稱是因有人偏離遊行路線，行上紅磡繞道行車天橋，對橋下警員丟磚頭、玻璃樽等，警員因此發放催淚彈。

稱遊行者拒行本來路線

郭嘉銓被連番追問警方發放信息是否基於事實，是否發放假消息，他無正面回應。他說，警方是按前線警員匯報現場情况發放信息，強調警方適時發放資訊，目的是要勸喻市民不要前往該區。他又說，無論是投擲煙霧餅或磚頭，都足以致命，會危害安全。對於有數以萬計市民參與遊行，警方有否盡責疏導人群，郭嘉銓稱一直與主辦單位緊密溝通，「奈何到天橋位置，有個別示威者拒絕依循本來同意的路線」。

發起人：問行出馬路 獲報一笑

遊行發起人Swing回覆稱，糾察已盡最大能力呼籲遊行隊伍返回行人路，但始終人數太多，強迫數以十萬計人在行人路上遊行，反而較危險。他又說當時立即詢問在場協調警員可否行出馬路及經紅磡繞道天橋往終點，「得到的回覆是一個笑容及單眼」。

他強調，現場完全沒有任何人投擲煙霧餅，促請警方提供確實證據，以還參加者公道。

對於警方指有人在橋上投下物件，他說不排除因為太擠迫而在橋上失手跌下雨傘或水樽等雜物。

（反修例風暴）

相關字詞﹕郭嘉銓 催淚彈 反修例風波 反修例 警民衝突 煙霧餅

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