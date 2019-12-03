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稱推跌老婦「無心」 警未道歉 指站警前面或會推開 不滿可投訴

【明報專訊】周日舉行的毋忘初心大遊行爆發警民衝突，警方在尖東站驅散人群時，一名老婦跪地請求警員不要用胡椒噴霧，被防暴警察推跌，後腦着地。警方昨稱有關警員行為屬無心，非警方所願見到，但無向事主道歉，稱若有不滿可投訴。警方又強調任何人都不應站在警方前面阻礙工作，若警告後仍不離開，警方或需採取必要行動去推開他們。另外，對於周日民陣發起的遊行會否獲批不反對通知書，警方稱會參考過去及未來數天整體社會情况。

允民陣遊行否 視未來數天

周日下午5時許，一批防暴警員在尖東站驅散站內人群時，一名老婦嘗試勸喻防暴警員不要用胡椒噴霧，有一名警員先將她推開，她隨即跪求該警員，同一警員再推跌她，令她後腦着地。該婦人雖無明顯傷痕，但跌倒初時無法睜開眼，後來清醒，一直感頭暈、後腦疼痛，但拒絕送院治療。

警方昨被追問事件，警察公共關係科高級警司江永祥稱，據涉事警員所述，當時有兩至3個人走近，意圖阻礙驅散，過程中有身體接觸。他續說，一名女士在警員前跪下，警員手握警棍在胸前，稱「雙方都有手部動作」，警方會跟進警員是否無心推跌她。

江永祥又稱，過去常見有人在示威現場「守護」、勸說，甚至手牽手站在警員行動路線中間，形容這極不理想。他稱，如有人蓄意阻擋警方工作，過程中受傷，「這些情况我們不想見到」。他呼籲，任何人即使有任何原因，亦不應站在警方前面阻礙警員工作。

被指夠位過 稱婦意圖明顯

江永祥回應英文提問時承認，「事件為無心所致，警方不願見到（this was an unintended result, we did not want to see）」。他強調，若阻礙警方執勤的人不理警告離開，「警方或需採取必要行動推開他們（we may take necessary action to push them away）」。

有記者質疑，該婦人並無所謂「手部動作」，而且涉事警員身邊有足夠空間通過，追問為何該警員要推跌她，江永祥回應稱，該婦人「看似消極阻擋，但意圖明顯」，稱如果有人不滿，可以投訴。他多次被追問會否向事主道歉，但他重申事件為無心情况下發生，「無補充」。

旺角截無口罩青年 檢武器

另外，前晚旺角有示威者快閃堵路，防暴警高調截查約20名沒有戴口罩的年輕人。行動部高級警司汪威遜指出，示威者並無特定服飾，為確保公眾安全及秩序，警方有責任在事件演變成暴力前作截查。汪威遜說，截查行動中拘捕數人，在被捕人身上搜出刀、汽油彈、士巴拿、槌等，最終發現11枚汽油彈，證明截查有效。

至於民陣申請星期日（8日）舉行國際人權日遊行，正待警方發出不反對通知書。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去周末再發生示威衝突，警方在決定是否發出不反對通書時，會考慮公眾活動風險，並參考過去及未來數天整體社會情况。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕民陣 民陣遊行 反修例風波 反修例 警民衝突

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