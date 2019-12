稱推跌老婦「無心」 警未道歉 指站警前面或會推開 不滿可投訴

允民陣遊行否 視未來數天

周日下午5時許,一批防暴警員在尖東站驅散站內人群時,一名老婦嘗試勸喻防暴警員不要用胡椒噴霧,有一名警員先將她推開,她隨即跪求該警員,同一警員再推跌她,令她後腦着地。該婦人雖無明顯傷痕,但跌倒初時無法睜開眼,後來清醒,一直感頭暈、後腦疼痛,但拒絕送院治療。

警方昨被追問事件,警察公共關係科高級警司江永祥稱,據涉事警員所述,當時有兩至3個人走近,意圖阻礙驅散,過程中有身體接觸。他續說,一名女士在警員前跪下,警員手握警棍在胸前,稱「雙方都有手部動作」,警方會跟進警員是否無心推跌她。

江永祥又稱,過去常見有人在示威現場「守護」、勸說,甚至手牽手站在警員行動路線中間,形容這極不理想。他稱,如有人蓄意阻擋警方工作,過程中受傷,「這些情况我們不想見到」。他呼籲,任何人即使有任何原因,亦不應站在警方前面阻礙警員工作。

被指夠位過 稱婦意圖明顯

江永祥回應英文提問時承認,「事件為無心所致,警方不願見到(this was an unintended result, we did not want to see)」。他強調,若阻礙警方執勤的人不理警告離開,「警方或需採取必要行動推開他們(we may take necessary action to push them away)」。

有記者質疑,該婦人並無所謂「手部動作」,而且涉事警員身邊有足夠空間通過,追問為何該警員要推跌她,江永祥回應稱,該婦人「看似消極阻擋,但意圖明顯」,稱如果有人不滿,可以投訴。他多次被追問會否向事主道歉,但他重申事件為無心情况下發生,「無補充」。

旺角截無口罩青年 檢武器

另外,前晚旺角有示威者快閃堵路,防暴警高調截查約20名沒有戴口罩的年輕人。行動部高級警司汪威遜指出,示威者並無特定服飾,為確保公眾安全及秩序,警方有責任在事件演變成暴力前作截查。汪威遜說,截查行動中拘捕數人,在被捕人身上搜出刀、汽油彈、士巴拿、槌等,最終發現11枚汽油彈,證明截查有效。

至於民陣申請星期日(8日)舉行國際人權日遊行,正待警方發出不反對通知書。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示,過去周末再發生示威衝突,警方在決定是否發出不反對通書時,會考慮公眾活動風險,並參考過去及未來數天整體社會情况。

明報記者

(反修例風暴)